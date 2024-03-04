44 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, со 1 по 3 марта, в Самарской области автоинспекторы задержали 44 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также сотрудники ГИБДД остановили 139 нарушителей правил тонировки и 29 автомобилистов, неправильно перевозивших детей.
Кроме того, 23 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы переходили дорогу на красный свет или в неположенном месте 41 раз.
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