Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы сотрудников Самарской ГРЭС

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Елена Бондаренко встретилась с коллективом Самарской ГРЭС (ПАО "Т Плюс"). Она рассказала об итогах реализации национальных проектов на территории областной столицы, отметила большую работу по обновлению коммунальных сетей и поблагодарила персонал "Т Плюс" за вклад в повышение надежности теплоснабжения жителей и предприятий областной столицы. За последние несколько лет переложено свыше 144 км тепловых сетей.
В рамках встречи Елена Юрьевна ответила на все вопросы энергетиков. Большинство из них касалось темы благоустройства общественных территорий, повышения доступности муниципального транспорта, а также уборки снега. Поступали и конкретные предложения. В частности, по созданию новых спортивных объектов для молодежи. Глава внутригородского района напомнила участникам встречи о губернаторском проекте "Содействие", который направлен на поддержку инициатив населения городов региона. Результаты его реализации доказывают эффективность такого алгоритма для жителей Самары и области.
"Сегодня любой возникающий вопрос можно эффективно решить совместными усилиями граждан и власти. При этом важным условием является инициативность самих жителей, их заинтересованность в улучшении качества жизни. Только благодаря активной жизненной позиции мы вместе сможем сделать родную Самару красивее и комфортнее для жизни", — отметила Елена Бондаренко.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули