В Самаре избили детей на фуд-корте

Полиция проводит проверку по факту ЧП в одном из торговых центров Самары. По предварительным данным, на фуд-корте группа подростков напала на молодых любителей анимэ, которые носили одежду с соответствующей символикой. По словам очевидцев, ребята якобы относились к ЧВК "Редан". Формальной причиной нападения на ребят стал мусор на столе.

Все произошедшее попало на видео. Запись была распространена в соцсетях. Через некоторое время ситуацию прокомментировали в полиции региона.

"В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена публикация на которой изображен конфликт подростков в одном из торговых центров города Самара. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, установили очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские также уточнили, что сотрудники ПДН нашли и опросили подозреваемых в присутствии их представителей. Уточняется, что сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.