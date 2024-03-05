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Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о деятельности крематория для животных в Самаре

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов "Память" в Самаре, сообщает информационный центр ведомства.

В СМИ сообщается, что чреждение располагается в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок, отчего местные жители жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах", — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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