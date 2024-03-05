Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о деятельности крематория для животных в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов "Память" в Самаре, сообщает информационный центр ведомства.
В СМИ сообщается, что чреждение располагается в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок, отчего местные жители жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний.
В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах", — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.