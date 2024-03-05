В Красноярском районе в рамках дорожного нацпроекта начат ремонт моста через реку Кондурчу

В Самарской области приступили к ремонту объекта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Строительно-монтажные работы стартовали на мосту через реку Кондурчу, который расположен на въезде в село Калиновка Красноярского района.
Искусственное сооружение находится на автомобильной дороге "Ульяновск — Самара" — Комунарский и связывает между собой населенные пункты сельского поселения Коммунарский, где находятся основные социальные объекты, в том числе администрация, дом культуры, офис врачей общей практики и школа. Мост через Кондурчу был построен в 1975 году и требовал ремонта в связи с истечением межремонтного срока.
На мосту протяженностью 116 метров выполнят полный комплекс работ по обновлению сооружения. В рамках ремонта предусмотрены работы по забивке дополнительных свай на крайних опорах моста, переустройство шкафных стенок, обработка бетонных поверхностей моста защитными составами, а также подъемка балок пролетного строения с заменой резиновых опорных частей.
На проезжей части будет уложено новое дорожное полотно, в том числе на тротуарах, которые в настоящее время не асфальтированы, а также установлено новое барьерное ограждение. Кроме того, будет выполнено обустройство дренажных систем и водоотводов, устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.
В настоящее время, строители организовали движение по одной половине проезжей части, разобрали все слои мостового полотна и приступили к армированию и бетонированию консольных участков балок пролетного строения, а также шкафных стенок и открылков крайних опор моста. Кроме того, выполнена забивка дополнительных свай.
"Я по этому мосту езжу несколько раз в день и вижу, как активно ведутся сейчас работы. Мостовики работают с утра до ночи и в любую погоду. Мосту уже почти 50 лет и конструкция его была уже не такой надежной. Мы рады началу ремонта и с нетерпением ждем его завершения. Этот мост — единственная связь населенных пунктов Коммунарского с административным центром. Раньше у нас в каждом населенном пункте были свои фельдшерско-акушерские пункты, теперь только один — в Коммунарском. Соответственно, за медицинской помощью все приезжают сюда", — говорит медсестра офиса врачей общей практики поселка Коммунарский Алия Камалдинова.
Срок завершения работ по ремонту моста по государственному контракту — 31 октября 2024 года, однако работы могут завершиться и раньше.
Всего в Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году проведут работы по ремонту 11 мостов и путепроводов общей протяженностью 500 погонных метров. Кроме того, в этом году в регионе отремонтируют 23 участка дорог протяженностью 195 км, которые ведут медицинским учреждениям.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?