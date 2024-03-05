В Красноярском районе в рамках дорожного нацпроекта начат ремонт моста через реку Кондурчу

В Самарской области приступили к ремонту объекта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Строительно-монтажные работы стартовали на мосту через реку Кондурчу, который расположен на въезде в село Калиновка Красноярского района.

Искусственное сооружение находится на автомобильной дороге "Ульяновск — Самара" — Комунарский и связывает между собой населенные пункты сельского поселения Коммунарский, где находятся основные социальные объекты, в том числе администрация, дом культуры, офис врачей общей практики и школа. Мост через Кондурчу был построен в 1975 году и требовал ремонта в связи с истечением межремонтного срока.

На мосту протяженностью 116 метров выполнят полный комплекс работ по обновлению сооружения. В рамках ремонта предусмотрены работы по забивке дополнительных свай на крайних опорах моста, переустройство шкафных стенок, обработка бетонных поверхностей моста защитными составами, а также подъемка балок пролетного строения с заменой резиновых опорных частей.

На проезжей части будет уложено новое дорожное полотно, в том числе на тротуарах, которые в настоящее время не асфальтированы, а также установлено новое барьерное ограждение. Кроме того, будет выполнено обустройство дренажных систем и водоотводов, устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

В настоящее время, строители организовали движение по одной половине проезжей части, разобрали все слои мостового полотна и приступили к армированию и бетонированию консольных участков балок пролетного строения, а также шкафных стенок и открылков крайних опор моста. Кроме того, выполнена забивка дополнительных свай.

"Я по этому мосту езжу несколько раз в день и вижу, как активно ведутся сейчас работы. Мостовики работают с утра до ночи и в любую погоду. Мосту уже почти 50 лет и конструкция его была уже не такой надежной. Мы рады началу ремонта и с нетерпением ждем его завершения. Этот мост — единственная связь населенных пунктов Коммунарского с административным центром. Раньше у нас в каждом населенном пункте были свои фельдшерско-акушерские пункты, теперь только один — в Коммунарском. Соответственно, за медицинской помощью все приезжают сюда", — говорит медсестра офиса врачей общей практики поселка Коммунарский Алия Камалдинова.

Срок завершения работ по ремонту моста по государственному контракту — 31 октября 2024 года, однако работы могут завершиться и раньше.

Всего в Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году проведут работы по ремонту 11 мостов и путепроводов общей протяженностью 500 погонных метров. Кроме того, в этом году в регионе отремонтируют 23 участка дорог протяженностью 195 км, которые ведут медицинским учреждениям.