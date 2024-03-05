В правительстве Самарской области обсудили планы по реализации нацпроекта "Демография"

В понедельник, 4 марта, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Наталья Катина провела оперативное совещание. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти, главы отдельных муниципальных образований. Участники совещания обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение показателей национальных проектов и другие вопросы.

Об оперативной обстановке на территории области доложил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Гусак. За период с 26 февраля по 3 марта в Самарской области чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано. Утром 4 марта в Чапаевске в результате подрыва был поврежден железнодорожный мост на перегоне Звезда — Чапаевск. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была скоординирована работа между региональным правительством, муниципалитетом и силовыми ведомствами. Глава региона находился на постоянной связи с правоохранительными органами и начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Оперативно был отработан вопрос восстановления графика движения поездов. После происшествия часть маршрутов была скорректирована и перенаправлена в обход. По поручению губернатора по отдельным пригородным маршрутам были приняты дополнительные меры по обеспечению передвижения пассажиров автобусами.

На 16:00 4 марта движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск было открыто по одному пути. Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевку и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей. Ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути.

В рамках повестки совещания рассмотрели планы по реализации национального проекта "Демография". министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева доложила, что важнейшей задачей министерства по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" остается помощь молодым семьям. В дополнение к большому пакету мер федеральной поддержки, в Самарской области из региональной казны выплачивается ежемесячное пособие одному из родителей на детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательное учреждение, единовременная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей (региональный семейный капитал), ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье, ежемесячное пособие на питание школьников из многодетных семей. На эти цели в бюджете области запланировано 1, 276 миллиарда рублей. Такую помощь смогут получить более 10 тысяч семей Самарской области.

Еще 920 миллионов рублей будут направлены на поддержку представителей старшего поколения. В текущем году запланированы мероприятия по обеспечению долговременного ухода для нуждающихся в нем граждан, предоставлению пожилым людям социальных услуг, диспансерное наблюдение, организацию госпитализации в геронтологические отделения. Представители старшего поколения будут охвачены профилактическими осмотрами.

"В своем послании президент Российской Федерации сделал особый акцент на диспансеризации населения. Прошу уделять этой работе первостепенное внимание, показатель диспансеризации населения, а в Самарской области речь идет о 2 700 тысячах человек, должен быть выполнен", — отметила Наталья Катина.

В рамках национального проекта "Демография" в Самарской области продолжается строительство четырех капитальных объектов — это крытый футбольный манеж возле стадиона "Самара — Арена" и три здания социального назначения, в том числе пансионат "Южный" в селе "Высокое" Пестравского района. Участники совещания обсудили график завершения работ, вопросы передачи зданий балансодержателям, сроки оформления разрешительной документации.

В рамках нацпроекта перед министерством образования и науки области поставлена задача создать дополнительно до 1 сентября 45 ясельных мест. Министр образования и науки области Виктор Акопьян напомнил, что с 2020 года в регионе уже было создано 974 таких места. "Механизм этой работы нам известен, риски невыполнения этого показателя отсутствуют", — отметил он.

Министр физической культуры и спорта Лидия Рогожинская дополнила, что по обеспеченности спортивными объектами и вовлеченности населения в спортивную жизнь регион перевыполняет плановые показатели нацпроекта "Демография". Систематически занимаются физкультурой и спортом 57% жителей области, а обеспеченность спортивными сооружениями и объектами составляет 43%.

Также с 2025 года в регионе начнется реализация национальных проектов, анонсированных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным — "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".

Участники совещания отдельно остановились на отработке обращений граждан, полученных в ходе прямой линии президента Российской Федерации.

Как доложила руководитель департамента по работе с обращениями граждан Елена Бабий, органами исполнительной власти отработано 96% полученных обращений, муниципалитеты выполнили 98% объема работы. В установленный губернатором Самарской области срок — до 10 марта — все обращения будут отработаны в полном объеме, подчеркнула Елена Бабий.