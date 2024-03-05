Юристы рассказывают, может ли переписка в мессенджерах стать доказательством в суде

Есть ли судебная практика, где в качестве доказательств арбитражным судом принимается переписка из мессенджеров (WhatsApp)? Можно ли приобщить к материалам дела распечатку и представить переписку с телефона на обозрение суда, не заверяя распечатку у нотариуса?

В настоящее время приобщение к материалам дела скриншотов переписки из мессенджеров в качестве доказательств не вызывает возражений, и подобная судебная практика весьма обширна.

Вместе с тем арбитражными судами выработан подход, что распечатка должна быть заверена нотариально. Выявлено только одно арбитражное дело, где суд делает иной вывод.

Письменными доказательствами служат содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа (ч. 1 ст. 75 АПК РФ).

Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором (ч. 3 ст. 75 АПК РФ).

Соответственно, сообщения, направленные с использованием мессенджеров, могут допускаться судом в качестве доказательств (см. в подборке Вопрос: Возможно ли использование переписки в программах-мессенджерах в качестве доказательства в суде? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024) Заметим только, что указанная консультация основывается на материалах судов общей юрисдикции, но она ярко иллюстрирует общий подход (стороны приобщают переписку в материалы дела только больше и больше). Отметим также следующее.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него (ч. 8 ст. 75 АПК РФ).

В настоящее время скриншоты являются одним из доказательств и широко применяются сторонами в процессе доказывания (см. примеры из судебной практики в Статья: Скриншот как доказательство в арбитражном процессе (Гаврилов Е.В. "Арбитражные споры", 2020, №2). В юридической литературе нередко отмечается, что указанная переписка не может быть "просто" распечаткой, а должна быть заверена нотариально. Арбитражная практика подтверждает этот вывод, отклоняя незаверенную распечатку как ненадлежащее доказательство. Выявлено только одно арбитражное дело, где суд указал, что электронная переписка и скриншоты страниц в сети Интернет не требуют обязательного нотариального удостоверения (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.07.2023 N Ф04-1804/2023 по делу N А03-18712/2021).

С перечнем документов по данному вопросу можно ознакомиться на официальном сайте "Регионального представителя КонсультантПлюс".