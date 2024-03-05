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Общество

Юристы рассказывают, может ли переписка в мессенджерах стать доказательством в суде

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Есть ли судебная практика, где в качестве доказательств арбитражным судом принимается переписка из мессенджеров (WhatsApp)? Можно ли приобщить к материалам дела распечатку и представить переписку с телефона на обозрение суда, не заверяя распечатку у нотариуса?

В настоящее время приобщение к материалам дела скриншотов переписки из мессенджеров в качестве доказательств не вызывает возражений, и подобная судебная практика весьма обширна.

Вместе с тем арбитражными судами выработан подход, что распечатка должна быть заверена нотариально. Выявлено только одно арбитражное дело, где суд делает иной вывод.

Письменными доказательствами служат содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа (ч. 1 ст. 75 АПК РФ).

Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором (ч. 3 ст. 75 АПК РФ).

Соответственно, сообщения, направленные с использованием мессенджеров, могут допускаться судом в качестве доказательств (см. в подборке Вопрос: Возможно ли использование переписки в программах-мессенджерах в качестве доказательства в суде? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024) Заметим только, что указанная консультация основывается на материалах судов общей юрисдикции, но она ярко иллюстрирует общий подход (стороны приобщают переписку в материалы дела только больше и больше). Отметим также следующее.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него (ч. 8 ст. 75 АПК РФ).

В настоящее время скриншоты являются одним из доказательств и широко применяются сторонами в процессе доказывания (см. примеры из судебной практики в Статья: Скриншот как доказательство в арбитражном процессе (Гаврилов Е.В. "Арбитражные споры", 2020, №2). В юридической литературе нередко отмечается, что указанная переписка не может быть "просто" распечаткой, а должна быть заверена нотариально. Арбитражная практика подтверждает этот вывод, отклоняя незаверенную распечатку как ненадлежащее доказательство. Выявлено только одно арбитражное дело, где суд указал, что электронная переписка и скриншоты страниц в сети Интернет не требуют обязательного нотариального удостоверения (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.07.2023 N Ф04-1804/2023 по делу N А03-18712/2021).

С перечнем документов по данному вопросу можно ознакомиться на официальном сайте "Регионального представителя КонсультантПлюс".

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Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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