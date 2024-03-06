В Самаре после матча "Крыльев Советов" и "ПФК ЦСКА" подадут дополнительный общественный транспорт

В пятницу, 8 марта, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 20 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "ПФК ЦСКА". Начало матча в 15:00. После матча зрителей ожидает дополнительный городской транспорт, сообщили в профильном департаменте.

"Повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 5,11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена", - сообщили в департаменте транспорта.

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" - дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.