В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок

4 344 решения о необходимости устранения реестровых ошибок было принято и направлено правообладателям соответствующих объектов недвижимости самарским Росреестром с начала 2024 года в рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных". Об этом сообщили в управлении Росреестра по Самарской области.
Управлением Росреестра совместно с филиалом ППК "Роскадастр" продолжается работа по устранению пересечений границ земельных участков. Кроме того, в рамках "поквартального" исправления реестровых ошибок одновременно ведется работа по установлению границ земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, в отношении которых сведения о границах в ЕГРН отсутствуют. Таким образом, фактически Управлением Росреестра совместно с филиалом ППК "Роскадастр" проводится работа по уточнению границ земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства без привлечения средств правообладателей таких объектов.
"Кадастровые кварталы, в которых должно осуществляться "поквартальное" исправление реестровых ошибок, были определены Центральным аппаратом Росреестра. Так, для Самарской области определены кварталы, расположенные в Ставропольском, Красноярском, Кинельском, Волжском, Красноармейском районах, а также в городах: Самара, Отрадный, Сызрань, Нефтегорск. По состоянию на 1 марта 2024 года уже проводится работа по установлению границ в отношении объектов, расположенных в городах Нефтегорск, Сызрань; Красноярском, Волжском районах. Филиалом ППК "Роскадастр" координаты определяются пока в большинстве случаев на основе имеющегося картографического материала. В отношении кварталов, по которым отсутствует картографический материал, планируется определение координат посредством проведения фотосъемки с использованием беспилотного воздушного судна", — комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.