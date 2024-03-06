"Самара-2" дважды проиграла "ЧГУ-Атланте" в Чебоксарах

БК "Самара-2" 4 и 5 марта в Чебоксарах уступил команде "ЧГУ-Атланта" в матчах Высшей лиги - 67:70 и 78:82, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В первом матче впечатляющий снайперский перформанс в середине стартового периода устроила Софья Трачук: девять очков за 27 секунд, превратив 9:10 в 18:10! Большую часть матча после этого наша команда вела в счете, лишь несколько раз позволяя хозяйкам ненадолго вырываться вперед - но Татьяна Галанина, Дарья Годяева и неудержимая Софья Трачук возвращали "Самаре" лидерство. Еще за три с половиной минуты до финальной сирены наша команда после трехочкового от Анны Закомолкиной имела символический перевес (61:60), но серия потерь и ошибок - и "ЧГУ-Атланта" организовала рывок, решивший исход матча. Поражение "Самары-2" - 67:70. Самыми результативными в составе самарчанок стали Софья Трачук (20 очков) и Дарья Годяева (15 очков).

Во втором матче самарской команде откровенно не удался стартовый период - 13:31. Тем более впечатляющим стало преображение во второй четверти: коллективными усилиями (набранными очками в первой половине отметились девять из десяти наших игроков) "Самара" довольно быстро отыграла все 18 очков отставания - 37:37 за три минуты до большого перерыва. Но затем, казалось, хозяйки вернули себе инициативу. По ходу третьей четверти они вели шесть-семь очков, а за три минуты до ее завершения "Самара" отставала "-8" (51:59). И вновь нашим девчонкам хватило пары минут, чтобы перевернуть игру: три подряд трехочковых от Марии Черновой, Анны Закомолкиной и Дарьи Годяевой - и 62:59 перед заключительной десятиминуткой. Продолжая рывок, в какой-то момент гости и вовсе имели "+10" (70:60). К сожалению, сил и хладнокровия удержать это преимущество нашей команде не хватило. Как и накануне, она допустила слишком много ошибок в концовке - и хозяйки с готовностью ими воспользовались. 78:82 не в пользу "Самары-2". Самыми результативными в составе нашей команды стали Мария Чернова и Софья Трачук, набравшие по 15 очков (у Марии еще 12 подборов), у Арины Малаевой - 12 очков и пять передач, у Алисы Грачевой - 11 очков.

Следующие матчи "Самара-2" проведет 12-13 марта в Новосибирске.