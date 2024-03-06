Два трактора и УАЗ сгорели в гараже под Самарой

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Во вторник, 5 марта, в 11:24, начался пожар на ул. Советской в пос. Новосемейкино в Красноярском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.