В Самарской области прогнозируют морозы

"Приволжское УГМС" предупреждает жителей Самарской области о предстоящих морозах.

По данным синоптиков, уже в ночь на четверг, 7 марта, в регионе похолодает до -12…-17 °C. Местами до -22°C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Днем столбик термометра поднимется до -2…-7 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3…8 м/с. Осадков не ожидается.

В ночь на пятницу, 8 марта, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха -11…-16 °C. Местами до -21°C. Ветер сменится на юго-западный, 5…10 м/с. Днем ожидается небольшой снег. Температура воздуха -3…-8 °C.

В субботу, 9 марта, синоптики обещают самарцам снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 °C, днем -2…-7 °C.

В прогнозе на 10 и 11 марта — облачность, небольшой снег. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью похолодает до -10…-15 °C. Местами до -20°C. Днем ожидается -4…-9 °C.