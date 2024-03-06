В Самарской области прогнозируют морозы

"Приволжское УГМС" предупреждает жителей Самарской области о предстоящих морозах.
По данным синоптиков, уже в ночь на четверг, 7 марта, в регионе похолодает до -12…-17 °C. Местами до -22°C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Днем столбик термометра поднимется до -2…-7 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3…8 м/с. Осадков не ожидается.
В ночь на пятницу, 8 марта, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха -11…-16 °C. Местами до -21°C. Ветер сменится на юго-западный, 5…10 м/с. Днем ожидается небольшой снег. Температура воздуха -3…-8 °C.
В субботу, 9 марта, синоптики обещают самарцам снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 °C, днем -2…-7 °C.
В прогнозе на 10 и 11 марта — облачность, небольшой снег. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью похолодает до -10…-15 °C. Местами до -20°C. Днем ожидается -4…-9 °C.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.