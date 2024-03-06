Жителей Самарской области приглашают прийти на выборы президента России #всейсемьей

В январе 2024 г. Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту "Всей семьей", который приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей. Суть проекта максимально проста, но при этом наполнена семейным теплом. Раз в неделю семьи-участницы выполняют несложные задания — приготовить вместе ужин, сходить в кинотеатр или музей всей семьей — затем делают фотоотчет о выполнении заданий и выкладывают в социальные сети ("ВКонтакте" или "Одноклассники") с хэштэгами #всейсемьей #всейсемьей63. Присоединиться к проекту в любое время может абсолютно любая семья, пройдя регистрацию в одной из социальных сетей: "ВКонтакте" или "Одноклассники".

С 1 марта в рамках Всероссийского проекта "Всей семьей" запущено новое задание. В качестве очередного этапа большого семейного проекта организаторы предлагают участникам вместе с родными прийти на выборы президента Российской Федерации 15, 16 или 17 марта, ведь ключевые решения, которые влияют на жизнь и будущее вашей семьи, всегда нужно принимать сообща.

Что необходимо сделать? 15–17 марта семьям-участницам проекта нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Если участники голосуют дистанционно, то можно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице во "Вконтакте" или "Одноклассниках" с тремя обязательным официальными хэштэгами проекта #всейсемьей, #Регион63Голосует и #всейсемьей63. Именно по этим хэштегам организаторы смогут увидеть ваш пост и зафиксировать вас в качестве участника розыгрыша. Если так случилось, что именно в эти дни рядом с вами не будет ваших родных — ничего страшного, просто расскажите о том, как обычно принято голосовать в вашей семье, опишите традиции или расскажите о друзьях, которые являются важной частью вашей жизни и с которыми вы пришли на избирательный участок. Вариантов участия масса, ведь семья — это удивительное слово, которое объединяет близких людей, связанных не только родством.

Главная цель этого задания, по словам организаторов, показать преемственность семейных традиций участвовать в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчеркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют, и почему так важно приходить и выражать свое мнение.

Партнер проекта — компания NetPrint — решила поощрить участников и за выполнение задания "Всей семьей на выборы" и разыграть 100 000 семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2000 сертификатов на покупки OZON. А каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта "Всей семьей" и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Для того, чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.

Для участия в проекте и розыгрыше призов в обязательном порядке нужно пройти простую регистрацию в одной из социальных сетей на выбор пользователя:

Вся информация о проекте "Всей семьей" — на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф