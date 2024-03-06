Грузовики из Китая получили финансовые преференции

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске программы финансирования техники DongFeng в рамках официального сотрудничества с импортёром марки — ООО "Дунфэн Рус".

Корпоративную скидку можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга. Так, например, лизинг грузовой техники марки DongFeng Vasol выйдет дешевле на 2%: преференция распространяется на седельные тягачи моделей HV8 6X4 ЕВРО V и HV7 4X2 ЕВРО V. На электрический коммерческий транспорт DongFeng действует скидка 4%: условия актуальны для грузовиков EV200, EV400, EM26, а также электрического ЦМФ V9. Подробности специального предложения и полную матрицу скидок можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

DongFeng Vasol Motor — один из ведущих производителей коммерческих автомобилей и малотоннажных грузовиков в Китае. Компания была основана в 1992 году и за время своего существования заняла заметное место на рынке коммерческого автотранспорта. Бренд DongFeng признан на международном рынке и сейчас имеет представительства в более чем 50 странах мира. Специальные программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой и официальным импортёром на территории РФ ООО "Дунфэн Рус", предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора ТС из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки.