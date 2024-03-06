Грузовики из Китая получили финансовые преференции

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске программы финансирования техники DongFeng в рамках официального сотрудничества с импортёром марки — ООО "Дунфэн Рус".
Корпоративную скидку можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга. Так, например, лизинг грузовой техники марки DongFeng Vasol выйдет дешевле на 2%: преференция распространяется на седельные тягачи моделей HV8 6X4 ЕВРО V и HV7 4X2 ЕВРО V. На электрический коммерческий транспорт DongFeng действует скидка 4%: условия актуальны для грузовиков EV200, EV400, EM26, а также электрического ЦМФ V9. Подробности специального предложения и полную матрицу скидок можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".
DongFeng Vasol Motor — один из ведущих производителей коммерческих автомобилей и малотоннажных грузовиков в Китае. Компания была основана в 1992 году и за время своего существования заняла заметное место на рынке коммерческого автотранспорта. Бренд DongFeng признан на международном рынке и сейчас имеет представительства в более чем 50 странах мира. Специальные программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой и официальным импортёром на территории РФ ООО "Дунфэн Рус", предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора ТС из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.