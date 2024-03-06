В Самаре состоялось совещание судей региона

В среду, 6 марта, состоялось совещание судей Самарской области, посвященное подведению итогов работы за 2023 г. и задачам на текущий год. В работе принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил значимость совещания с участием руководителей структур судебной власти, надзорных, контрольных, силовых ведомств, органов исполнительной и законодательной власти региона.

"Прошедший год стал годом мобилизации всех ветвей власти для обеспечения гарантий безопасности граждан, защиты суверенитета нашей страны в целом. Большую роль здесь сыграла и судебная система", — сказал Дмитрий Азаров.

Как сообщил губернатор, региональное правительство, понимая важность работы судейского корпуса, в 2023 г. также внесло значительный вклад в укрепление и развитие службы. "Помогаем судьям, создавая достойные условия для работы. Важным итогом нашей работы стало выделение в "Жигулевской долине" серверов хранения данных для обеспечения деятельности мировых судей", — отметил губернатор.

В 2024 г. также предполагается решить ряд вопросов, касающихся улучшения условий работы мировых судей. В том числе для сохранения профессионального штата сотрудников рассмотрят вопрос повышения статуса помощников мировых судей путем отнесения помощников к ведущей группе должностей государственной службы категории "специалисты".

Губернатор поблагодарил судейский корпус и председателя Самарского областного суда Вадима Кудинова за проделанную работу. "Она потребовала от каждого работника судебной системы высочайшего профессионализма, предельного напряжения сил и самоотдачи. Ваши усилия были направлены на защиту прав и свобод человека, законных интересов людей. В условиях проведения специальной военной операции, попыток террористических атак нацистского киевского режима ваш труд способствует поддержанию порядка и стабильности в регионе и стране в целом", — подчеркнул руководитель области.

Особую благодарность губернатор выразил за работу по защите интересов военнослужащих и членов их семей. "Это остается первоочередной задачей. Сражаясь с нацизмом, наши защитники честно и доблестно выполняют свой долг перед отечеством. И мы должны делать здесь, в тылу, все от нас зависящее, чтобы они и их близкие чувствовали нашу поддержку и защиту. Рассмотрение дел этой категории наших граждан должно вестись самым тщательным образом, с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств. Вопросов здесь, конечно, очень много. На это, на сохранение социальной направленности российского правосудия нацеливает нас и президент страны Владимир Владимирович Путин. Уверен, что ваши усилия будут направлены на решение поставленных главой государства приоритетных задач. Это позволит сделать защиту прав, свобод, законных интересов граждан еще более эффективной. В этом — залог развития России как правового государства с высокими социальными стандартами, конкурентным деловым климатом и привлекательной национальной юрисдикцией", — сказал Дмитрий Азаров.

В преддверии выборов президента РФ губернатор отметил важную цель — создать все условия для проведения избирательной кампании без нарушений, в строгом соответствии с законом. "Уверен, что совместными усилиями мы с вами это обеспечим", — обратился он к участникам совещания.

Дмитрий Азаров также поздравил сотрудниц судейского корпуса с предстоящим праздником — Международным женским днем.

От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников совещания судей поприветствовал главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. "К судебным решениям интерес в обществе остается неизменно повышенным, поскольку касается практически всех сфер жизнедеятельности, защиты прав и свобод граждан. В основе вашей работы — правовые позиции, заложенные Конституцией Российской Федерации и федеральным законом, — отметил он. — Профессионализм судей и сотрудников аппарата, качественное рассмотрение и вынесение обоснованных решений способствует формированию доверия и отношения граждан как к судебной системе, так и к государственной власти в целом".

Как один из итогов прошедшего года главный федеральный инспектор по Самарской области отметил совместную работу с квалификационной коллегией судей, направленную на укрепление кадрового состава и более тщательный отбор кандидатов на судейские должности.

По словам Михаила Феоктистова, в условиях проведения специальной военной операции необходимо сделать еще более доступной эффективную защиту законных интересов и прав участников специальной военной операции, членов их семей.

Председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов выразил благодарность губернатору за вклад в работу судебной системы Самарской области и внимание к работе судей, а также задачам, стоящим перед ними. В своем докладе он подвел итоги работы судейского корпуса за 2023 г. и поблагодарил коллег за организованную системную работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

"В нашей с вами непосредственной повседневной деятельности, связанной с отправлением правосудия, нам всем следует сосредоточить особое внимание на защите прав и законных интересов тех, кто сегодня с оружием в руках защищает интересы России в ходе специальной военной операции", — подчеркнул он.

Подводя итоги 2023 года, Вадим Кудинов обозначил ряд показателей, которые свидетельствуют о высоком уровне востребованности и доверии общества к правосудию в регионе. Всего в 2023 г. судами области было рассмотрено более 916 тыс. дел и материалов всех категорий. По нагрузке рассмотренных дел на судью регион в тройке судов по шестому судебному кассационному округу после Татарстана и Башкортостана.

В порядке гражданского судопроизводства многочисленной категорий дел остается взыскание с граждан кредитной задолженности, займов. В 2023 г. суды Самарской области рассмотрели свыше 208 тыс. дел в сфере жилищных правоотношений, 96% из них составили дела о взыскании коммунальных платежей. Сократилось количество обжалований решений по таким категориям споров, как семейные, социальные, защита прав потребителей, касающиеся пенсионного законодательства. Одной из первоочередных задач является защита прав и законных интересов социально незащищенных категорий граждан, несовершеннолетних, пенсионеров.

Областной суд продолжает системную и последовательную работу по гуманизации правоприменительной практики в Самарской области. Судебная практика назначения осужденным наказания в виде лишения свободы показала, что в 2023 г. по сравнению с 2022 г. в судах Самарской области наблюдается снижение количества лиц как осужденных к реальному лишению свободы, так и лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Отдельно Вадим Кудинов отметил работу по делам об административных правонарушениях, которые касаются нарушения иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания территории РФ. 40% (3815 граждан) от числа лиц, подвергнутых наказанию за эти нарушения, было назначено наказание в виде административного выдворения. Выявляемость нарушений в миграционной сфере растет. По сравнению с 2022 г. она возросла более чем в два с половиной раза.

На совещании также обсуждался вопрос соблюдения разумных сроков рассмотрения дел. По информации Вадима Кудинова, здесь удалось добиться общих положительных результатов. Эта задача стоит в текущем году. Также председатель Самарского областного суда обратил внимание на оказываемую областным судом методическую помощь судьям районных судов, стажировки и обучение коллег.

В связи с выборами президента РФ, которые будут проходить с 15 по 17 марта, подготовлены графики дежурства судей районных и городских судов области, судей Самарского областного суда для обеспечения строгого соблюдения порядка и законности в ходе выборов.

Также участники совещания минутой молчания почтили память о председателе Верховного Суда РФ Вячеславе Лебедеве.