В Самаре появится два новых автобусных маршрута

С четверга, 7 марта, в Самаре откроют два новых автобусных маршрута, которые будут ходить в Куйбышевский район. Об этом сообщает администрация города.

Так, маршрут № 86, где будут действовать все льготы, будет ходить от пос. Рубежный через поселки Озерный, Водники в микрорайон "Волгарь". Конечная остановка — площадь Революции. По пути есть остановка в районе пересечения улиц Осетинской и Виталия Талабаева, где построена поликлиника.

Первый рейс из пос. Рубежный запланирован на 7:00, а от площади Революции (в обратном направлении) — на 8:30. Последний автобус будет уезжать из Рубежного в 19:00, а от площади Революции — в 20:00.

Маршруту № 85, являющийся коммерческим, пройдет от площади Революции через микрорайон "Волгарь" по улицам Бакинской и Грозненской до конечной остановки в пос. 113-й километр. Автобусы будут также останавливаться в районе новой поликлиники. С пл. Революции и из пос. 113 км автобусы № 85 будут отправляться каждые полчаса, с 7:00 до 20:30.

В режиме пробных рейсов предусмотрены и укороченные маршруты до ул. Грозненской.