Житель Чапаевска выплатил почти 600 тыс. алиментов, чтобы уехать в командировку

Житель Чапаевска выплатил задолженность по алиментам в размере 580 тыс. руб., чтобы получить возможность покинуть страну, сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

По информации ведомства, мужчина частично перечислял часть доходов своему ребенку, но через некоторое время выплаты прекратились. Зная о возбужденном исполнительном производстве, он уклонялся от отцовских обязательств, тем самым накопив большой долг и усугубив ситуацию дополнительными ограничениями: обращению взыскания на денежные средства в банке и временном ограничении на выезд из страны.

Рабочие моменты, ставшие причиной покинуть Российскую Федерацию, заставили мужчину оплатить задолженность по алиментам в полном объеме. Судебным приставом ограничения с должника были сняты.