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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил "Уралмашу"

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 марта, в очередном матче Единой лиги ВТБ БК "Самара" уступил "Уралмашу" — 83:89, сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд прошла в Екатеринбурге.

Фото: БК Самара

По ходу стартового периода отставание самарской команды достигало 7 очков. И даже активность Николы Ребича, набравшего 7 очков за половину четверти, не помогла настичь уральцев — 18:23. Выровнять игру, казалось, удалось к середине второго периода: после трехи от Джастина Роберсона и попадания от Александра Гудумака разница составляла лишь "-2" (27:29). Но "Уралмаш" ответил на это рывком 13:3, к большому перерыву подходя уже с двузначным заделом — 32:43.

Бодро начав третью четверть (с рывка 6:0), самарцы не смогли сходу развить этот успех — и несколько минут держались на дистанции в 6-7 очков. Только к концу четверти Юрий Умрихин и Раде Загорац своими попаданиями сводили отставание к тем же "-2" — и вновь хозяева довольно быстро убежали вперед: 60:71 в начале заключительной десятиминутки. Джастин Роберсон и Илья Платонов реализовали три дальних попытки за пару минут — но и у уральцев полетело издали. На финиш соперники заходили с 10-очковой разницей в пользу хозяев (75:85). Отыграть ее наша команда уже не сумела.

83:89 — поражение "Самары".

Следующий матч волжане проведут 13 марта на своем паркете: "Самара" примет "Астану".

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