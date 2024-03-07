Более 8500 человек 12 часов оставались без электричества в Красноярском районе

В среду, 6 марта, в 12:40 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отключении электроэнергии (сети — АО "ССК") в поселке Волжский и селе Малая Царевщина в Красноярском районе, об этом сообщили в пресс-службе управления.
По данным ведомства, на время проведения работ без электроснабжения остались потребители 1873 частных жилых дома, в которых проживает 8525 человек, из них — 1170 детей. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 1:20 7 марта.
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