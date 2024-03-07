Более 8500 человек 12 часов оставались без электричества в Красноярском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 6 марта, в 12:40 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отключении электроэнергии (сети — АО "ССК") в поселке Волжский и селе Малая Царевщина в Красноярском районе, об этом сообщили в пресс-службе управления.