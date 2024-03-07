В строящемся ЖК "Перемена" в Волжском районе сгорели временные сооружения

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В среду вечером, 6 марта, в Кошелев-парке на ул. Николая Симонова, напротив дома № 12 загорелись временные вспомогательные строения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.