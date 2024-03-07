Новокуйбышевский учебный центр АО "Транснефть - Приволга" отмечает 50-летний юбилей

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Новокуйбышевский учебный центр" (НОУ ДПО НУЦ) отмечает 50-летний юбилей деятельности.

Сегодня Новокуйбышевский центр является опорным учебным учреждением для подготовки высококвалифицированных кадров АО "Транснефть - Приволга" и других организаций системы "Транснефть". Он был создан в 1974 году, а с 1998 года стал негосударственным образовательным учреждением, учредителем которого выступило АО "Транснефть - Приволга".

С момента образования учебный центр развивался и рос. Географический охват учеников расширялся от Самарского региона до Балтики и Тихого океана. Из обычных учебных классов центр преобразовался в современную многопрофильную технологически развитую площадку, которая стала опорной базой и центром образовательных компетенций для специалистов.

Задачей учебного комбината является подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации и обучение на курсах целевого назначения работников трубопроводного транспорта, а также подготовка и аттестация электрогазосварщиков по правилам Национального агентства контроля сварки (НАКС) с учетом требований ПАО "Транснефть". С 2017 года на базе учреждения ведется централизованное повышение квалификации руководителей и специалистов уровня нефтеперекачивающих станций, районных нефтепроводных управлений и дочерних обществ.

За 50 лет работы учебного центра в нем прошли обучение более 100 тысяч человек, причем из них свыше 70 тысяч — за последнее десятилетие. В настоящее время здесь ежегодно обучается более 6 тысяч рабочих и специалистов. Обучение проводится по 16 профессиями и 65 курсам целевого назначения.

Образовательные программы в учебном комбинате проходят не только работники АО "Транснефть - Приволга", более половины учащихся — это сотрудники других дочерних обществ ПАО "Транснефть", а также обучаются представители иностранных компаний.

Ведется постоянная работа по внедрению образовательных технологий нового времени. Новое поколение специалистов проходит обучение с применением виртуальной и дополненной реальности.

Для предупреждения производственного травматизма в процессе обучения используются стресстренажеры по безопасному производству работ, внедряется система, цель которой — отсутствие аварий и несчастных случаев. "Мы используем стресс-тренажеры, позволяющие продемонстрировать последствия несчастных случаев и неприменения средств защиты, — рассказал директор Новокуйбышевского учебного центра Константин Карханин. — Обучающиеся могут увидеть, что может случиться, если нарушать те или иные требования охраны труда".

Ежегодно учебный комбинат в г. Новокуйбышевске становится площадкой для проведения конкурса "Лучший по профессии" АО "Транснефть - Приволга". В 2003 и в 2012 годах здесь соревновались участники международного конкурса "Лучший по профессии". В июле 2019 года на учебных площадках и в аудиториях Новокуйбышевского учебного комбината соревновались лучшие среди профессионалов на уровне ПАО "Транснефть". В 2024 году на площадках центра вновь будет проходить конкурс профессионального мастерства ПАО "Транснефть".