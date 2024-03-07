16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лыжники Новокуйбышевского НПЗ взяли призовые места на "Лыжне Роснефти" в Тюмени Новокуйбышевские нефтепереработчики подарили книги многодетным семьям ООО "ННК-Самаранефтегаз" провело учения по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Дмитрий Азаров и Эдуард Худайнатов обсудили вопросы сотрудничества между Самарской областью и Группой ННК "Роснефть" масштабирует применение технологий по контролю эмиссии метана в нефтепереработке и нефтехимии

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Новокуйбышевский учебный центр АО "Транснефть - Приволга" отмечает 50-летний юбилей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Новокуйбышевский учебный центр" (НОУ ДПО НУЦ) отмечает 50-летний юбилей деятельности.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Сегодня Новокуйбышевский центр является опорным учебным учреждением для подготовки высококвалифицированных кадров АО "Транснефть - Приволга" и других организаций системы "Транснефть". Он был создан в 1974 году, а с 1998 года стал негосударственным образовательным учреждением, учредителем которого выступило АО "Транснефть - Приволга".

С момента образования учебный центр развивался и рос. Географический охват учеников расширялся от Самарского региона до Балтики и Тихого океана. Из обычных учебных классов центр преобразовался в современную многопрофильную технологически развитую площадку, которая стала опорной базой и центром образовательных компетенций для специалистов.

Задачей учебного комбината является подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации и обучение на курсах целевого назначения работников трубопроводного транспорта, а также подготовка и аттестация электрогазосварщиков по правилам Национального агентства контроля сварки (НАКС) с учетом требований ПАО "Транснефть". С 2017 года на базе учреждения ведется централизованное повышение квалификации руководителей и специалистов уровня нефтеперекачивающих станций, районных нефтепроводных управлений и дочерних обществ.

За 50 лет работы учебного центра в нем прошли обучение более 100 тысяч человек, причем из них свыше 70 тысяч — за последнее десятилетие. В настоящее время здесь ежегодно обучается более 6 тысяч рабочих и специалистов. Обучение проводится по 16 профессиями и 65 курсам целевого назначения.

Образовательные программы в учебном комбинате проходят не только работники АО "Транснефть - Приволга", более половины учащихся — это сотрудники других дочерних обществ ПАО "Транснефть", а также обучаются представители иностранных компаний.

Ведется постоянная работа по внедрению образовательных технологий нового времени. Новое поколение специалистов проходит обучение с применением виртуальной и дополненной реальности.

Для предупреждения производственного травматизма в процессе обучения используются стресстренажеры по безопасному производству работ, внедряется система, цель которой — отсутствие аварий и несчастных случаев. "Мы используем стресс-тренажеры, позволяющие продемонстрировать последствия несчастных случаев и неприменения средств защиты, — рассказал директор Новокуйбышевского учебного центра Константин Карханин. — Обучающиеся могут  увидеть, что может случиться, если нарушать те или иные требования охраны труда".

Ежегодно учебный комбинат в г. Новокуйбышевске становится площадкой для проведения конкурса "Лучший по профессии" АО "Транснефть - Приволга". В 2003 и в 2012 годах здесь соревновались участники международного конкурса "Лучший по профессии". В июле 2019 года на учебных площадках и в аудиториях Новокуйбышевского учебного комбината соревновались лучшие среди профессионалов на уровне ПАО "Транснефть". В 2024 году на площадках центра вновь будет проходить конкурс профессионального мастерства ПАО "Транснефть".

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31