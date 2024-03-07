В Самаре разыскали водителя Mercedes, ездившего по "встречке" на ул. Советской Армии

В Самаре полицейские разыскали водителя автомобиля Mercedes, попавшего в соцсети за езду по встречной полосе на ул. Советской Армии, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"В ходе проведения проверки, сотрудниками полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Самаре, было установлено, что данным автомобилем управлял 51-летний житель областного центра.

Водитель пояснил, что 6 марта примерно в 12:00 он следовал по ул. Советской Армии и опаздывал на встречу. В виду заторовой ситуации на дороге, водителем было принято решение, объехать пробку по "встречной полосе". Водитель вину признал полностью, впредь подобных нарушений обязался не допускать", — уточняют правоохранители.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Также водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством будучи не вписанным в полис ОСАГО).