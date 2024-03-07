Обновленные китайские внедорожники премиум-сегмента доступны по специальной программе

Лизинговая компания CARCADE сообщает об обновлении специальных условий при финансировании автомобилей марки EXEED. Размер максимальной выгоды составит до 24,5% стоимости предмета лизинга в зависимости от выбранной модели.

С мая 2022 года CARCADE служит официальным партнером бренда EXEED. Специальные программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой, предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от трех месяцев.

В рамках специальной программы доступен весь модельный ряд бренда EXEED, в том числе и модель нового поколения - премиальный внедорожник EXEED VX FL. Новинка обладает полным приводом BorgWarner, турбированным 2-литровым двигателем мощностью 249 л.с. и новой 8-ступенчатой АКП Aisin. Отличительными особенностями обновленной модели являются новый дизайн решетки радиатора и колесных дисков, шести- или семиместная компоновка сидений, функция массажа сидений первого ряда, сиденье повышенной комфортности справа, новая аудиосистема с 23 динамиками и функцией активного шумоподавления. Системы помощи водителю и адаптивного круиз-контроля делают вождение комфортным и безопасным. Помимо этого, безопасность обеспечивают усиленный каркас кузова, 10 подушек безопасности, 32 интеллектуальные системы помощи водителю, функция автопарковки и система кругового обзора на 540 градусов с опцией "прозрачное шасси". При оформлении лизинга выгода на модель в максимальной комплектации President составит 1040000 рублей.