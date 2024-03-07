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Финансы Экономика и бизнес

Обновленные китайские внедорожники премиум-сегмента доступны по специальной программе

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE сообщает об обновлении специальных условий при финансировании автомобилей марки EXEED. Размер максимальной выгоды составит до 24,5% стоимости предмета лизинга в зависимости от выбранной модели.

С мая 2022 года CARCADE служит официальным партнером бренда EXEED. Специальные программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой, предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от трех месяцев.

В рамках специальной программы доступен весь модельный ряд бренда EXEED, в том числе и модель нового поколения - премиальный внедорожник EXEED VX FL. Новинка обладает полным приводом BorgWarner, турбированным 2-литровым двигателем мощностью 249 л.с. и новой 8-ступенчатой АКП Aisin. Отличительными особенностями обновленной модели являются новый дизайн решетки радиатора и колесных дисков, шести- или семиместная компоновка сидений, функция массажа сидений первого ряда, сиденье повышенной комфортности справа, новая аудиосистема с 23 динамиками и функцией активного шумоподавления. Системы помощи водителю и адаптивного круиз-контроля делают вождение комфортным и безопасным. Помимо этого, безопасность обеспечивают усиленный каркас кузова, 10 подушек безопасности, 32 интеллектуальные системы помощи водителю, функция автопарковки и система кругового обзора на 540 градусов с опцией "прозрачное шасси". При оформлении лизинга выгода на модель в максимальной комплектации President составит 1040000 рублей.

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Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

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