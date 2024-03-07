Самарским чиновникам придется вернуть незаконно купленную Toyota Camry

Арбитражный суд Самарской области признал недействительным госконтракт на покупку иномарки для чиновников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2022 г. управление автомобильными дорогами Самарской области заключило с ООО "Флит Ап" контракт на покупку Toyota Camry для государственных нужд. Машина стоила более 5 млн рублей.

При этом закон о контрактной системе запрещает указывать условия объекта закупки, соответствующие лишь одной марке. Однако в этом случае были указаны характеристики, подходящие только под Toyota Camry.

В связи с этим арбитраж признал сделку недействительной. После вступления решения суда в силу, чиновники должны будут вернуть машину, а подрядчик — полученные за нее деньги.