Телебашня в Самаре поздравит женщин с 8 Марта

В пятницу, 8 марта, на телебашне филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" будет включена праздничная подсветка в честь Международного женского дня.

Самарская телебашня засияет яркими переливами, на ней вспыхнут цветочные композиции и поздравительные открытки "С праздником 8 Марта!"

Праздничный сценарий подсветки самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 23:00 часов.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях Братска, Брянска, Благовещенска, Великого Новгорода, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Назрани, Саранска, Майкопа, Якутска, Казани, Ростова-на-Дону, Саратова, Тамбова, Твери, Челябинска, Махачкалы, Грозного, Улан-Удэ, Ярославля и других городов России.