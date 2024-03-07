Причиной аварийной ситуации в школе №81 стал мусор в канализации

Причина аварийной ситуации в школе №81 стало нарушение правил эксплуатации канализации, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Напомним, ранее утром в раздевалке учебного заведения прорвало канализационную трубу. Занятия в школе отменили.

"Технологический отказ на канализационной линии, которая находится на балансе одного из областных ведомств, произошел из-за мусора, который набился в трубу: сотрудники ресурсного предприятия промыли сеть и вытащили из колодцев кирпичи, тряпки и металлические щетки для посуды. Весь этот сомнительный хозяйственный набор напрочь заглушил канализацию, и стоки не нашли другого выхода, кроме как в школьной трубе в подвале", - уточнили коммунальщики.

"РКС-Самара" напоминают, что ни в коем случае нельзя смывать в канализацию твердые бытовые отходы, продукты, средства гигиены и стройматериалы.