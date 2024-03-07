Подрядчик, ремонтировавший самарскую поликлинику, заплатит 7 млн руб. за срыв сроков

В Самаре подрядчику назначили многомиллионный штраф за нарушения при ремонте поликлиники. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2023 г. Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника №14 заключила с ООО "САНТЭК-СТРОЙ" госконтракт на капитальный ремонт. Стоимость контракта составляла 8 млн руб., а закончить работы полагалось до 4 декабря 2023 года. В итоге подрядчик не выполнил свои обязательства в назначенный срок.

В отношении "САНТЭК-СТРОЙ" возбудили административные дела. Юридическому лицу назначили штраф 7,3 млн руб., а директору - 366 тыс. рублей.