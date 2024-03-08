Женский БК "Самара" переиграл новосибирское "Динамо" — 85:56

В четверг, 7 марта, женский БК "Самара" на своей площадке уверенно переиграл новосибирское "Динамо" — 85:56, сообщает пресс-служба клуба.

Соперницы начали матч с обмена результативными выпадами. В составе "Самары" заметна была оправившаяся от травмы Лира Маседу (6 очков за пять минут) — но гости не отпускали нашу команду далеко. Но затем хозяйки выдали удачный трехминутный отрезок, превратив 12:10 в 21:12. А во второй четверти у нашей команды полетело издали: трехочковые попадания Дарьи Курильчук и Юлии Полуяновой (а также активность Ольги Новиковой — 5 очков подряд) предопределили рывок, который к восторгу болельщиков принес "Самаре" вполне заметное преимущество — 38:22 к середине периода. И, даже чуть сбавив обороты, к большому перерыву наша команда уверенно вела — 43:31.

Отдых явно пошел хозяйкам на пользу. Особенно Лире Маседу: она набрала 8 очков за четыре минуты — и помогла "Самаре" получить уже "+21" (57:36). Чуть позже включилась Дарья Колосовская (7 очков подряд) — к концу третьей десятиминутки, даже играя максимально широкой ротацией, наша команда довела свое преимущество до 26 очков (70:44). И не собиралась останавливаться, открыв заключительный период трехой от Ксении Кунаковой. Шансов у "Динамо" даже на попытку погони уже не было.

85:56 — победа "Самары".

Следующий матч самарская команда проведет 11 марта в Красноярске.