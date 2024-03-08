Цветы, сладости и слова благодарности: волонтеры и депутаты "Единой России" поздравляют женщин

Традиционно депутаты фракции "Единая Россия", партийный актив и волонтеры местных отделений партии поздравляют участниц ВОВ и вдов ветеранов, тружениц тыла и жительниц блокадного Ленинграда, поздравления адресуют партнерским организациям, добровольческим объединениям, где женщины — в большинстве.

Накануне 8 марта активисты "Молодой Гвардии" и депутаты дарили цветы встреченным на улицах дамам, а кое-где и читали им стихи для создания праздничного настроя.

Начать утро праздничного дня медсестрам и врачам Самарского областного госпиталя ветеранов войн им. О. Г. Яковлева помогли волонтеры "Единой России" Кирилл Бунин и Николай Попков.

Молодогвардейцы передали праздничный торт прекрасной половине госпиталя и поздравили с самым нежным праздником весны — Международным женским днем и поблагодарили ангелов в белых халатах за ежедневный труд и спасение жизней, ведь на базе госпиталя проходят лечение ветераны Великой Отечественной Войны и труженики тыла, дети войны, Герои СССР и Герои РФ, ветераны — участники специальной военной операции.

"Не могли не поздравить чудесных женщин из госпиталя ветеранов войн им. О.Г.Яковлева. С октября прошлого года наши ребята ежедневно оказывают всю необходимую помощь коллективу и пациентам", — поделился руководитель Самарского регионального отделения "Молодая Гвардия Единой России" Антон Родионов.

С праздником жительниц региона поздравили депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней. Ветеран СВО, депутат Думы Тольятти Александр Шарков отметил, что самарчанки стали для наших бойцов надежным тылом: "Именно на ваши плечи легла волонтерская работа, помощь участникам спецоперации, поддержка их близких. Именно вы продолжаете воспитывать детей, прививая им правильные жизненные ценности в садах и школах. В то же время остаетесь нежными, очаровательными, любящими, искренними".

Кроме того, активисты МГЕР поздравили с 8 Марта своих партнеров и соратников: женщин-волонтеров фонда "Звезда и Лира", которые занимаются сбором, формированием и отравлением гуманитарной помощи для российских военнослужащих, женские коллективы Самарского социально-педагогического колледжа, Самарского медицинского колледжа и Самарского финансово-экономического колледжа, сладкие подарки передали и женской половине коллектива Ледового дворца спорта им. В.С.Высокого.

Представители партии и волонтеры поздравили коллективы с весенним праздником — Международным женским днем, пожелали крепкого здоровья, успехов и любви, а также поблагодарили за совместную эффективную работу: "Вы — наша поддержка и опора, верные друзья, на которых мы всегда можем рассчитывать, ценим и уважаем ваш труд, ваше ответственное и неравнодушное отношение".