Цветы, сладости и слова благодарности: волонтеры и депутаты "Единой России" поздравляют женщин

Традиционно депутаты фракции "Единая Россия", партийный актив и волонтеры местных отделений партии поздравляют участниц ВОВ и вдов ветеранов, тружениц тыла и жительниц блокадного Ленинграда, поздравления адресуют партнерским организациям, добровольческим объединениям, где женщины — в большинстве.
Накануне 8 марта активисты "Молодой Гвардии" и депутаты дарили цветы встреченным на улицах дамам, а кое-где и читали им стихи для создания праздничного настроя.
Начать утро праздничного дня медсестрам и врачам Самарского областного госпиталя ветеранов войн им. О. Г. Яковлева помогли волонтеры "Единой России" Кирилл Бунин и Николай Попков.
Молодогвардейцы передали праздничный торт прекрасной половине госпиталя и поздравили с самым нежным праздником весны — Международным женским днем и поблагодарили ангелов в белых халатах за ежедневный труд и спасение жизней, ведь на базе госпиталя проходят лечение ветераны Великой Отечественной Войны и труженики тыла, дети войны, Герои СССР и Герои РФ, ветераны — участники специальной военной операции.
"Не могли не поздравить чудесных женщин из госпиталя ветеранов войн им. О.Г.Яковлева. С октября прошлого года наши ребята ежедневно оказывают всю необходимую помощь коллективу и пациентам", — поделился руководитель Самарского регионального отделения "Молодая Гвардия Единой России" Антон Родионов.
С праздником жительниц региона поздравили депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней. Ветеран СВО, депутат Думы Тольятти Александр Шарков отметил, что самарчанки стали для наших бойцов надежным тылом: "Именно на ваши плечи легла волонтерская работа, помощь участникам спецоперации, поддержка их близких. Именно вы продолжаете воспитывать детей, прививая им правильные жизненные ценности в садах и школах. В то же время остаетесь нежными, очаровательными, любящими, искренними".
Кроме того, активисты МГЕР поздравили с 8 Марта своих партнеров и соратников: женщин-волонтеров фонда "Звезда и Лира", которые занимаются сбором, формированием и отравлением гуманитарной помощи для российских военнослужащих, женские коллективы Самарского социально-педагогического колледжа, Самарского медицинского колледжа и Самарского финансово-экономического колледжа, сладкие подарки передали и женской половине коллектива Ледового дворца спорта им. В.С.Высокого.
Представители партии и волонтеры поздравили коллективы с весенним праздником — Международным женским днем, пожелали крепкого здоровья, успехов и любви, а также поблагодарили за совместную эффективную работу: "Вы — наша поддержка и опора, верные друзья, на которых мы всегда можем рассчитывать, ценим и уважаем ваш труд, ваше ответственное и неравнодушное отношение".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.