Самарский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС

В воскресенье, 10 марта, самарский космонавт Олег Кононенко принял от астронавта ESA Андреаса Могенсена командование Международной космической станцией, сообщает Роскосмос.

"В ходе церемонии датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол", - уточняют в госкорпорации.

Олегу Кононенко предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года. За это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1110 суток.