Девелопер Glorax планирует зайти в Самару

Девелопер Glorax в период с 2024 по 2027 г. рассчитывает начать работать в ряде регионов, в том числе в Самаре, сообщает interfax.ru.

Кроме Самары компания хочет зайти в Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Мурманск, Новосибирск, Тюмень и другие города. В прошлом году Glorax вышел в три новых региона.

Ожидается, что объем строительства компании за четыре года может увеличиться с 0,6 млн кв. м до 2,8 млн кв. м (рост в 4,7 раза).

Glorax основана в 2014 г. и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности - Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань.