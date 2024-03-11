Девелопер Glorax планирует зайти в Самару

Девелопер Glorax в период с 2024 по 2027 г. рассчитывает начать работать в ряде регионов, в том числе в Самаре, сообщает interfax.ru.
Кроме Самары компания хочет зайти в Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Мурманск, Новосибирск, Тюмень и другие города. В прошлом году Glorax вышел в три новых региона.
Ожидается, что объем строительства компании за четыре года может увеличиться с 0,6 млн кв. м до 2,8 млн кв. м (рост в 4,7 раза).
Glorax основана в 2014 г. и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности - Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой