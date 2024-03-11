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Девелопмент Строительство и недвижимость

Девелопер Glorax планирует зайти в Самару

МОСКВА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Девелопер Glorax в период с 2024 по 2027 г. рассчитывает начать работать в ряде регионов, в том числе в Самаре, сообщает interfax.ru.

Кроме Самары компания хочет зайти в Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Мурманск, Новосибирск, Тюмень и другие города. В прошлом году Glorax вышел в три новых региона.

Ожидается, что объем строительства компании за четыре года может увеличиться с 0,6 млн кв. м до 2,8 млн кв. м (рост в 4,7 раза).

Glorax основана в 2014 г. и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности - Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань.

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