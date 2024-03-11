16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За мартовские праздники сотрудники ГАИ выявили более 1800 правонарушений в области дорожного движения Пожар в Челно-Вершинах мог произойти из-за неисправной проводки В Самаре водитель Ford сбил пешехода и врезался в легковушку Женщина и двое детей погибли при пожаре в Челно-Вершинском районе В Красноярском районе грузовик врезался в легковушку, которая откатилась на пешехода

Происшествия

За мартовские праздники сотрудники ГАИ выявили более 1800 правонарушений в области дорожного движения

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе рейдовых мероприятий с 7 по 10 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 1800 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 86 водителей. 

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 166 водителей.

"Несмотря на выписанные требования, четыре водителя не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время рейдовых мероприятий выявлено 72 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

"Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 72 правонарушения со стороны пешеходов и 59 со стороны водителей.Также 246 водителей проигнорировали использование ремней безопасности", - сообщили в ГИБДД.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

ольга евсеева 06 марта 2024 19:52 "Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31