За мартовские праздники сотрудники ГАИ выявили более 1800 правонарушений в области дорожного движения

В ходе рейдовых мероприятий с 7 по 10 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 1800 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 86 водителей.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 166 водителей.

"Несмотря на выписанные требования, четыре водителя не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время рейдовых мероприятий выявлено 72 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

"Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 72 правонарушения со стороны пешеходов и 59 со стороны водителей.Также 246 водителей проигнорировали использование ремней безопасности", - сообщили в ГИБДД.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.