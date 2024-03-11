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В Самарской области 4 368 льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение в 2023 году

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тем федеральным льготникам, которые предпочли набор социальных услуг в натуральном виде, предоставляется право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Для данной категории граждан в 2023 году Отделение СФР по Самарской области предоставило 4 368 путевок. На эти цели было направлено 120,9 миллионов рублей.

В 2023 году по путевкам на санаторно-курортное лечение были заезды в санатории, находящиеся:

• в Самаре и Самарской области (г. Сызрань, г. Тольятти, г. Отрадный, п. Серноводск Сергиевского района);

• за пределами Самарской области (г. Кисловодск, г. Сочи, г. Анапа, г. Геленджик, Туапсинский район Краснодарского края с. Агой, р. п. Колышлей Пензенской области).

Для взрослых длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, а в случае инвалидности, причина которой связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга — от 24 до 42 дней. Профиль санатория устанавливается в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Граждане с первой группой инвалидности и дети с инвалидностью имеют право на вторую путевку, а также бесплатный проезд для сопровождающего лица.

Для получения путевки нужно иметь справку о наличии показаний к санаторно-курортному лечению по форме N 070/у. Далее следует обратиться с заявлением в Отделение СФР по Самарской области. Подать его можно лично в клиентской службе СФР или МФЦ, дистанционно через портал Госуслуг, а также направить заявление по почте.

Все путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Чтобы узнать свой номер в очереди, следует посетить страницу Социального фонда России по Самарской области, перейдя по следующей ссылке: https://social-insurance.sfr.gov.ru/r63/. Для этого необходимо указать номер СНИЛС.

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