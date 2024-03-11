Китайские минивэны и кроссоверы доступны с корпоративной скидкой

Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести автомобили бренда GAC со скидкой до 10% в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки — компанией ООО "ГАК МОТОР РУС". Предложение действует на договоры, заключённые до 31 марта 2024 года.
Специальная программа предоставляет возможность воспользоваться скидкой 10% на модели GAC GS5, GS8 в комплектациях GL, GT и GX, а также на новинку — минивэн с хромированными элементами по всему кузову GAC M8 в комплектациях GL, GX и GX Premium. Автомобиль оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 232 л. с. (400 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin. В список оснащения в максимальной комплектации входят электромагнитная подвеска, откидные столики, секционная панорамная крыша, память положений сидений второго ряда. Кроссовер GS8 в топовой версии GX Premium, оснащённый проекционным дисплеем AR-HUD с русифицированным интерфейсом, доступен со скидкой 6%.
Китайская автомобилестроительная компания GAC занимает одно из ведущих мест среди крупнейших производителей автомобилей в Китае. Более 15 лет компания занимает лидирующую позицию среди китайских брендов согласно исследованию J.D. Power Asia Pacificʼs China Initial Quality Study SM (IQS) в отношении качества производимых автомобилей. В России модельный ряд бренда представлен двумя моделями, которые имеют сопоставимые с лидерами продаж в сегменте SUV технические характеристики и отличаются комфортными и вместительными салонами со стильным дизайном. Оба автомобиля доступны в четырёх комплектациях.
Сотрудничество с официальным дистрибьютором ООО "ГАК Мотор Рус" позволяет CARCADE гарантировать доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента автомобилей, доступных для приобретения в лизинг. Финансовые консультанты помогут подобрать модель в подходящей модификации в любом регионе России или забронировать транспортное средство из предстоящей поставки в соответствии с потребностями клиента.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.