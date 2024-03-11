Китайские минивэны и кроссоверы доступны с корпоративной скидкой

Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести автомобили бренда GAC со скидкой до 10% в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки — компанией ООО "ГАК МОТОР РУС". Предложение действует на договоры, заключённые до 31 марта 2024 года.

Специальная программа предоставляет возможность воспользоваться скидкой 10% на модели GAC GS5, GS8 в комплектациях GL, GT и GX, а также на новинку — минивэн с хромированными элементами по всему кузову GAC M8 в комплектациях GL, GX и GX Premium. Автомобиль оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 232 л. с. (400 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin. В список оснащения в максимальной комплектации входят электромагнитная подвеска, откидные столики, секционная панорамная крыша, память положений сидений второго ряда. Кроссовер GS8 в топовой версии GX Premium, оснащённый проекционным дисплеем AR-HUD с русифицированным интерфейсом, доступен со скидкой 6%.

Китайская автомобилестроительная компания GAC занимает одно из ведущих мест среди крупнейших производителей автомобилей в Китае. Более 15 лет компания занимает лидирующую позицию среди китайских брендов согласно исследованию J.D. Power Asia Pacificʼs China Initial Quality Study SM (IQS) в отношении качества производимых автомобилей. В России модельный ряд бренда представлен двумя моделями, которые имеют сопоставимые с лидерами продаж в сегменте SUV технические характеристики и отличаются комфортными и вместительными салонами со стильным дизайном. Оба автомобиля доступны в четырёх комплектациях.

Сотрудничество с официальным дистрибьютором ООО "ГАК Мотор Рус" позволяет CARCADE гарантировать доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента автомобилей, доступных для приобретения в лизинг. Финансовые консультанты помогут подобрать модель в подходящей модификации в любом регионе России или забронировать транспортное средство из предстоящей поставки в соответствии с потребностями клиента.