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Финансы Экономика и бизнес

Китайские минивэны и кроссоверы доступны с корпоративной скидкой

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести автомобили бренда GAC со скидкой до 10% в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки — компанией ООО "ГАК МОТОР РУС". Предложение действует на договоры, заключённые до 31 марта 2024 года.

Специальная программа предоставляет возможность воспользоваться скидкой 10% на модели GAC GS5, GS8 в комплектациях GL, GT и GX, а также на новинку — минивэн с хромированными элементами по всему кузову GAC M8 в комплектациях GL, GX и GX Premium. Автомобиль оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 232 л. с. (400 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin.  В список оснащения в максимальной комплектации входят электромагнитная подвеска, откидные столики, секционная панорамная крыша, память положений сидений второго ряда. Кроссовер GS8 в топовой версии GX Premium, оснащённый проекционным дисплеем AR-HUD с русифицированным интерфейсом, доступен со скидкой 6%.

Китайская автомобилестроительная компания GAC занимает одно из ведущих мест среди крупнейших производителей автомобилей в Китае. Более 15 лет компания занимает лидирующую позицию среди китайских брендов согласно исследованию J.D. Power Asia Pacificʼs China Initial Quality Study SM (IQS) в отношении качества производимых автомобилей. В России модельный ряд бренда представлен двумя моделями, которые имеют сопоставимые с лидерами продаж в сегменте SUV технические характеристики и отличаются комфортными и вместительными салонами со стильным дизайном. Оба автомобиля доступны в четырёх комплектациях.

Сотрудничество с официальным дистрибьютором ООО "ГАК Мотор Рус" позволяет CARCADE гарантировать доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента автомобилей, доступных для приобретения в лизинг. Финансовые консультанты помогут подобрать модель в подходящей модификации в любом регионе России или забронировать транспортное средство из предстоящей поставки в соответствии с потребностями клиента.

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Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

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