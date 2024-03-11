16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Блинкин, НИУ ВШЭ: "Разветвленная сеть метро здорово может изменить городскую среду" В Самаре объявили торги на комплексное развитие территорий общей площадью 16,5 га В Самаре выделили 65 млн рублей на снос 30 аварийных домов: адреса Александр Безрученко добился согласия мэрии Самары на расширение коттеджного поселка Мэрия Самары отказала в малоэтажной застройке в Кировском районе

Строительство Строительство и недвижимость

Михаил Блинкин, НИУ ВШЭ: "Разветвленная сеть метро здорово может изменить городскую среду"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Метро — важное звено в нивелировании транспортных проблем любого города-миллионника. Самара — не исключение. Однако строительство метрополитена в городе сталкивается с проблемами, и проекты постоянно "сносятся вправо". На этом фоне идет дискуссия о необходимости подземки в Самаре. В беседе с Волга Ньюс один из ведущих российских экспертов в области организации транспортной среды и урбанистики, кандидат технических наук, ординарный профессор НИУ "Высшая школа экономики", научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин поделился мнением, при каких условиях система городского внеуличного рельсового общественного транспорта действительно будет рабочей.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

— Михаил Яковлевич, как, по вашему мнению, должно развиваться метро в городе-миллионнике?

— Есть условия, которые были определены в мировом метростроении в 60-х годах позапрошлого века: население от трех миллионов человек, плотность населения — от 50 жителей на гектар застроенной территории. Насколько я понимаю, в Самаре эти цифры не соблюдаются.

Но теория вопроса и социальная психология — абсолютно разные вещи. Есть города, где население настроено ждать метро. И нет ни одного эксперта, политика, который сказал бы: "Ваши ожидания — ерунда, метро строить не будем". Это очень сложный вопрос.

То есть, теория с ее цифрами и моделями — это одно, а социальное и психологическое состояние города — совершенно другое. На эту тему есть показательные кейсы, например, красноярское метро. Знаю, какие конфликты там идут на этот счет. Замечательный и кейс Нижнего Новгорода.

— Сейчас в Самаре одна линия, состоящая из десяти функционирующих станций, в процессе строительства — одиннадцатая. Вы как-то сказали, что "если какой-то город однажды влез в метрополитенные проекты, то уже надо продолжать работу в этом направлении".

— Дело в том, что одна линия метро ни для какого города никакой роли не играет. Метро — это сеть, по крайней мере, состоящая из нескольких линий, с помощью которых можно было бы решать разные задачи.

— Способно ли освоение подземного пространства качественно изменить городскую среду и удовлетворить актуальные потребности горожан?

— Да, может, если это сеть, которая покрывает все пространство города. Одна, отдельно взятая, линия ничего не изменит. Она облегчит какой-то части населения жизнь, но не более того. Сеть со множеством линий, разветвлений очень здорово может изменить городскую среду.

— Многие убеждены, что строительство новых станций должен финансировать федеральный центр, как это было в Советском Союзе, и местным бюджетам не потянуть этот проект.

— Решение о строительстве метро где бы то ни было — от Тбилиси и Минска до Самары — принималось на уровне ЦК КПСС. Оно готовилось в Госплане СССР, в Госстрое Союза. Все метрополитены в России строились за счет союзного, даже не республиканского, бюджета. Другого не могло быть. А городской бюджет — совсем про другое. На самом деле, за счет муниципальной казны строились очень немногие метрополитены в мире — лондонский, московский при Собянине. Но это, скорее, исключение, и речь — о мегаполисах самодостаточных.

— Если средства на строительство есть, то в чем еще могут быть проволочки, препятствующие увеличению темпов строительства самарской подземки?

— Во-первых, это очень большие деньги. Во-вторых, это всегда очень сложная идеологическая проблема: где копать, на какой глубине. Есть города, где метро можно прокладывать неглубоким залеганием, на 15–20 метров. А есть те, где имеются водоносные слои, и придется спускаться на 80 метров. Строительная специфика, плотность заселения в городе, его внутреннее устройство — как организована корреспонденция, куда и как часто ездят люди, далеко ли от своего дома — все играет роль. В очень многих городах жилой массив примыкает к огромному производственному комплексу, заводу. Словом, везде это устроено по-разному, как и идеология. Существует масса нюансов, и нет общих правил, даже самых примитивных, чтобы в крупном городе метро позарез было необходимо.

— В промышленном Куйбышеве метро как раз соединяло заводы с периферией.

— По-другому в СССР и не строили, это типовые проекты 70-80-х годов. Нынешняя схема расселения и рабочих мест — это про другое. Необходимо новое актуальное градостроительное проектирование, с анализом трафика и всего сопутствующего.

— Может ли стать скоростной трамвай альтернативой подземке?

— Теоретически город-миллионник обойтись без метро может. Скоростной трамвай гораздо дешевле. Но повторю: без учета социально-психологического настроя населения теоретические соображения мало валидны.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31