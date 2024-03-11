Михаил Блинкин, НИУ ВШЭ: "Разветвленная сеть метро здорово может изменить городскую среду"

Метро — важное звено в нивелировании транспортных проблем любого города-миллионника. Самара — не исключение. Однако строительство метрополитена в городе сталкивается с проблемами, и проекты постоянно "сносятся вправо". На этом фоне идет дискуссия о необходимости подземки в Самаре. В беседе с Волга Ньюс один из ведущих российских экспертов в области организации транспортной среды и урбанистики, кандидат технических наук, ординарный профессор НИУ "Высшая школа экономики", научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин поделился мнением, при каких условиях система городского внеуличного рельсового общественного транспорта действительно будет рабочей.

— Михаил Яковлевич, как, по вашему мнению, должно развиваться метро в городе-миллионнике?

— Есть условия, которые были определены в мировом метростроении в 60-х годах позапрошлого века: население от трех миллионов человек, плотность населения — от 50 жителей на гектар застроенной территории. Насколько я понимаю, в Самаре эти цифры не соблюдаются.

Но теория вопроса и социальная психология — абсолютно разные вещи. Есть города, где население настроено ждать метро. И нет ни одного эксперта, политика, который сказал бы: "Ваши ожидания — ерунда, метро строить не будем". Это очень сложный вопрос.

То есть, теория с ее цифрами и моделями — это одно, а социальное и психологическое состояние города — совершенно другое. На эту тему есть показательные кейсы, например, красноярское метро. Знаю, какие конфликты там идут на этот счет. Замечательный и кейс Нижнего Новгорода.

— Сейчас в Самаре одна линия, состоящая из десяти функционирующих станций, в процессе строительства — одиннадцатая. Вы как-то сказали, что "если какой-то город однажды влез в метрополитенные проекты, то уже надо продолжать работу в этом направлении".

— Дело в том, что одна линия метро ни для какого города никакой роли не играет. Метро — это сеть, по крайней мере, состоящая из нескольких линий, с помощью которых можно было бы решать разные задачи.

— Способно ли освоение подземного пространства качественно изменить городскую среду и удовлетворить актуальные потребности горожан?

— Да, может, если это сеть, которая покрывает все пространство города. Одна, отдельно взятая, линия ничего не изменит. Она облегчит какой-то части населения жизнь, но не более того. Сеть со множеством линий, разветвлений очень здорово может изменить городскую среду.

— Многие убеждены, что строительство новых станций должен финансировать федеральный центр, как это было в Советском Союзе, и местным бюджетам не потянуть этот проект.

— Решение о строительстве метро где бы то ни было — от Тбилиси и Минска до Самары — принималось на уровне ЦК КПСС. Оно готовилось в Госплане СССР, в Госстрое Союза. Все метрополитены в России строились за счет союзного, даже не республиканского, бюджета. Другого не могло быть. А городской бюджет — совсем про другое. На самом деле, за счет муниципальной казны строились очень немногие метрополитены в мире — лондонский, московский при Собянине. Но это, скорее, исключение, и речь — о мегаполисах самодостаточных.

— Если средства на строительство есть, то в чем еще могут быть проволочки, препятствующие увеличению темпов строительства самарской подземки?

— Во-первых, это очень большие деньги. Во-вторых, это всегда очень сложная идеологическая проблема: где копать, на какой глубине. Есть города, где метро можно прокладывать неглубоким залеганием, на 15–20 метров. А есть те, где имеются водоносные слои, и придется спускаться на 80 метров. Строительная специфика, плотность заселения в городе, его внутреннее устройство — как организована корреспонденция, куда и как часто ездят люди, далеко ли от своего дома — все играет роль. В очень многих городах жилой массив примыкает к огромному производственному комплексу, заводу. Словом, везде это устроено по-разному, как и идеология. Существует масса нюансов, и нет общих правил, даже самых примитивных, чтобы в крупном городе метро позарез было необходимо.

— В промышленном Куйбышеве метро как раз соединяло заводы с периферией.

— По-другому в СССР и не строили, это типовые проекты 70-80-х годов. Нынешняя схема расселения и рабочих мест — это про другое. Необходимо новое актуальное градостроительное проектирование, с анализом трафика и всего сопутствующего.

— Может ли стать скоростной трамвай альтернативой подземке?

— Теоретически город-миллионник обойтись без метро может. Скоростной трамвай гораздо дешевле. Но повторю: без учета социально-психологического настроя населения теоретические соображения мало валидны.