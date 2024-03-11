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Экономика и бизнес

Самарских предпринимателей научат успешным маркетинговым практикам

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Клуб директоров Самарской области совместно с Высшей школой международного бизнеса СУ приглашает на научно-практическую конференцию "Успешные предпринимательские и маркетинговые практики".

Фото: Фото предоставлено Клубом директоров Самарской области

22 марта 2024 года в Самаре пройдет научно-практическая конференция "Успешные предпринимательские и маркетинговые практики".

Организаторами мероприятия выступают Клуб директоров Самарской области, Высшая школа международного бизнеса CУ. Маркетинговые практики — именно то, что позволяет любому предприятию увеличить объем продаж, повысить охват рынка и успешно закрепиться среди конкурентов.

В программе конференции запланированы выступления экспертов-профессионалов, руководителей предприятий, сумевших за последние годы существенно укрепить свои позиции на рынке и увеличить продажи, благодаря эффективным маркетинговым практикам.

Предпринимательским и маркетинговым опытом поделятся:

— генеральный директор ГК "Луч" Константин Лазарев;
— генеральный директор АО "СЗ ЭМИ" Михаил Шаров;
— генеральный директор Самарского завода РОТОР Антон Почуйкин.

Спикеры расскажут:

— Как в условиях текущей конъюнктуры помочь своему бизнесу расшириться?
— Какие маркетинговые тренды существуют на данный момент?
— Как найти профессионального маркетолога?

Кроме того, на конференцию приглашены представители различных бизнес-сообществ, первые лица промышленных компаний, члены Клуба директоров Самарской области.

Конференция пройдет 22 марта 2024 года в 14.00 по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 151.

Регистрация по ссылке.

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