Самарских предпринимателей научат успешным маркетинговым практикам

Клуб директоров Самарской области совместно с Высшей школой международного бизнеса СУ приглашает на научно-практическую конференцию "Успешные предпринимательские и маркетинговые практики".
22 марта 2024 года в Самаре пройдет научно-практическая конференция "Успешные предпринимательские и маркетинговые практики".
Организаторами мероприятия выступают Клуб директоров Самарской области, Высшая школа международного бизнеса CУ. Маркетинговые практики — именно то, что позволяет любому предприятию увеличить объем продаж, повысить охват рынка и успешно закрепиться среди конкурентов.
В программе конференции запланированы выступления экспертов-профессионалов, руководителей предприятий, сумевших за последние годы существенно укрепить свои позиции на рынке и увеличить продажи, благодаря эффективным маркетинговым практикам.
Предпринимательским и маркетинговым опытом поделятся:
— генеральный директор ГК "Луч" Константин Лазарев;
— генеральный директор АО "СЗ ЭМИ" Михаил Шаров;
— генеральный директор Самарского завода РОТОР Антон Почуйкин.
Спикеры расскажут:
— Как в условиях текущей конъюнктуры помочь своему бизнесу расшириться?
— Какие маркетинговые тренды существуют на данный момент?
— Как найти профессионального маркетолога?
Кроме того, на конференцию приглашены представители различных бизнес-сообществ, первые лица промышленных компаний, члены Клуба директоров Самарской области.
Конференция пройдет 22 марта 2024 года в 14.00 по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 151.
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