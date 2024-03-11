В регионе с 1 апреля ограничат движение большегрузов

С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте регионального минтранса.

"В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями с 1 по 30 апреля 2024 г. вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта на региональных автомобильных дорогах", - говорится в документе.

Ограничения распространяются на транспортные средства, имеющие осевую нагрузку на каждую ось более семи тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа 2024 г. на региональных автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием вводится ограничение для тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории России при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C. Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в ночные часы с 22:00 до 10:00.