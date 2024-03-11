"Экологическая катастрофа?": полиция проводит проверку из-за десятков найденных шкур в Самарской области

Жители Самарской области забили тревогу. В группах в соцсетях стали появляться сообщения, что в Борском районе обнаружили около восьми десятков шкур животных.

"Прошу помощи в оказании содействия в передаче фото в экологическую службу Самарской области. Эти фото были сделаны при катании на снегоходе в Борском районе. Село Страхово, в охотугодиях "Домик рыбака". Там около 80 шкур кабана и косули по оврагам. В ближайшее потепление и паводки все это пойдет по оврагам и все это будет в реке, в колодцах сел и кутулукском водохранилище", — рассказывает автор фото.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что "биомусор" сгниет и все будет в порядке. Кто-то согласен, что "отходов" накопилось слишком много и это недопустимо, поскольку может привести к экологической катастрофе. О ситуации уже знают в полиции.

"Сейчас наши сотрудники проводят проверку", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.