16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Экологическая катастрофа?": полиция проводит проверку из-за десятков найденных шкур в Самарской области Три человека попали в больницу после ДТП на трассе под Тольятти За мартовские праздники сотрудники ГАИ выявили более 1800 правонарушений в области дорожного движения Пожар в Челно-Вершинах мог произойти из-за неисправной проводки В Самаре водитель Ford сбил пешехода и врезался в легковушку

Происшествия

"Экологическая катастрофа?": полиция проводит проверку из-за десятков найденных шкур в Самарской области

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самарской области забили тревогу. В группах в соцсетях стали появляться сообщения, что в Борском районе обнаружили около восьми десятков шкур животных.

Фото: vk.com/ohota_u_ribalka

"Прошу помощи в оказании содействия в передаче фото в экологическую службу Самарской области. Эти фото были сделаны при катании на снегоходе в Борском районе. Село Страхово, в охотугодиях "Домик рыбака". Там около 80 шкур кабана и косули по оврагам. В ближайшее потепление и паводки все это пойдет по оврагам и все это будет в реке, в колодцах сел и кутулукском водохранилище", — рассказывает автор фото.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что "биомусор" сгниет и все будет в порядке. Кто-то согласен, что "отходов" накопилось слишком много и это недопустимо, поскольку может привести к экологической катастрофе. О ситуации уже знают в полиции.

"Сейчас наши сотрудники проводят проверку", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

ольга евсеева 06 марта 2024 19:52 "Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31