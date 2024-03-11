В Самарской области поздравили жен военнослужащих соединения спецназа ЦВО с Международным женским днем

В Самарской области поздравили с 8 Марта жен военнослужащих соединения спецназа Центрального военного округа, которые сейчас выполняют задачи в СВО.

В торжественном мероприятии приняли участие командование соединения, представители военного совета общевойсковой армии, а также администрации Самарской области, ветераны военной службы и представители общественных организаций.

"Дорогие наши вторые половинки, мамы, жены, сестры и дочери! От имени военного совета 2-й армии, руководства самарского гарнизона поздравляю вас с Международным женским днем. Нам вместе с вашими сослуживцами приходилось делить кусок хлеба и глоток воды. А вместе с этим — осколки и пули противника. Я очень горжусь, что мне довелось воевать вместе с ребятами, которые служат рядом с вами. От себя лично поздравляю вас с наступающим праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия и самое главное — дождаться возвращения домой своих родных и близких как можно быстрее, живыми и здоровыми", — обратился с поздравлением генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

После поздравлений все присутствующие женщины получили букеты цветов, наиболее отличившимся военнослужащим были вручены медали.

Продолжилось мероприятие концертной программой. На сцене клуба соединения выступили музыканты духового оркестра, которые исполнили классические произведения русских композиторов.