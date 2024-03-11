В Самарской области поздравили жен военнослужащих соединения спецназа ЦВО с Международным женским днем

В Самарской области поздравили с 8 Марта жен военнослужащих соединения спецназа Центрального военного округа, которые сейчас выполняют задачи в СВО.
В торжественном мероприятии приняли участие командование соединения, представители военного совета общевойсковой армии, а также администрации Самарской области, ветераны военной службы и представители общественных организаций.
"Дорогие наши вторые половинки, мамы, жены, сестры и дочери! От имени военного совета 2-й армии, руководства самарского гарнизона поздравляю вас с Международным женским днем. Нам вместе с вашими сослуживцами приходилось делить кусок хлеба и глоток воды. А вместе с этим — осколки и пули противника. Я очень горжусь, что мне довелось воевать вместе с ребятами, которые служат рядом с вами. От себя лично поздравляю вас с наступающим праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия и самое главное — дождаться возвращения домой своих родных и близких как можно быстрее, живыми и здоровыми", — обратился с поздравлением генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.
После поздравлений все присутствующие женщины получили букеты цветов, наиболее отличившимся военнослужащим были вручены медали.
Продолжилось мероприятие концертной программой. На сцене клуба соединения выступили музыканты духового оркестра, которые исполнили классические произведения русских композиторов.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.