В правительстве области обсудили планы по строительству школ и развитию туризма

В понедельник, 11 марта, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и. о. первого вице-губернатора - председателя правительства Наталья Катина провела оперативное совещание. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, главы отдельных муниципальных образований. Участники совещания обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение показателей национальных проектов.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов доложил, что за период с 4 по 11 марта чрезвычайных ситуаций в Самарской области не зафиксировано. Гидрологическая обстановка в регионе развивается в соответствии с прогнозом. На реках области наблюдается ледостав, продолжается процесс ледообразования. Толщина льда на реке Волга в районе Самары составляет от 26 до 32 сантиметров.

Уровень воды Волги у верхнего бьефа составляет 50,83 метра по Балтийской системе высот, у нижнего бьефа — 29,23 метра. Текущий уровень реки возле Самары составляет 28,4 метра по Балтийской системе высот. По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в регионе ночные температуры будут держаться на уровне 10-15 градусов ниже нуля, дневные — от минус четырех до плюс двух.

Отдельно участники совещания рассмотрели планы по реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и его региональной составляющей "Развитие туристической инфраструктуры (Самарская область)".

Приоритетной задачей развития внутреннего и въездного туризма глава министерства туризма Артур Абдрашитов назвал создание новых центров притяжения, которые привлекут в регион гостей высоким качеством сервиса и развитой инфраструктурой.

До конца 2024 г. регион должен достичь выполнения следующих основных показателей. Во-первых, число введенных в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения должно составлять 210 единиц. Кроме того, при поддержке регионального минтуризма запланировано начать реализацию шести новых проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, одного нового проекта в рамках событийного туризма и проекта по развитию общественной территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города.

Региональное министерство туризма работает в постоянном контакте с представителями среднего и малого бизнеса, разъясняя условия и преимущества участия в реализации региональной составляющей нацпроекта по развитию туризма. С января по март текущего года такие консультации получили 459 предпринимателей.

Все более востребованной у представителей бизнеса становится грантовая поддержка проектов по созданию новых туристических объектов. Число заявок на гранты с каждым годом растет: с 21 в 2021 г. до 189 (по прогнозу) на текущий год. "Одним из наиболее востребованных направлений грантовой поддержки является создание модульных некапитальных средств размещения", — подчеркнул Артур Абдрашитов.

Министр туризма отметил позитивную динамику этого процесса: в 2021 г. грантовая поддержка помогла ввести в эксплуатацию 21 номер в модульных средствах размещения, в 2023 г. было открыто для туристов 95 дополнительно новых комфортных номеров в самых живописных уголках Самарской области. Ожидается, что до конца 2024 г. область выполнит плановый показатель и количество введенных в эксплуатацию номеров достигнет 210 единиц.

Как отметил министр, туристический поток в Самарскую область ежегодно увеличивается, и продолжит расти — такой прогноз эксперты дают на текущий год.

Участники оперативного совещания обсудили вопросы строительства новых школ. В настоящее время в регионе строится шесть новых образовательных учреждений. Об этапах реализации объектов доложил министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Напомним, в прошлом году в Самарской области открылись три новые школы: образовательный центр "Галактика" в Тольятти, образовательные учреждения в Лопатино ("Южный город") и селе Тимофеевка Ставропольского района. Это позволило создать более 3,5 тысячи новых учебных мест.

По информации Виктора Акопьяна, в различной степени готовности в регионе сейчас шесть строящихся школ. На 95% готова школа в ЖК "Волгарь" на 1100 мест. Сейчас в здании идет монтаж оборудования, ведется работа по подбору кадров для нового общеобразовательного учреждения. 37% составляет уровень готовности школы на 675 учебных мест в 18-м квартале Тольятти. Продолжается реализация проектов по строительству новых школ в Крутых Ключах, на улице Шмидта в Октябрьском районе Самары, 14-м квартале Тольятти и в Сызрани.

Школа на улице 40 лет Победы в 14А микрорайоне Тольятти возводится в рамках государственно-частного партнерства. Это масштабный объект: проектом предусмотрено создание 1200 учебных мест.

Участники совещания обсудили вопросы прохождения государственной экспертизы проекта, строительства подъездной дороги.

Приоритетным остается проект строительства концессионной школы на площадке бывшего завода имени Масленникова в районе улиц Лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой. Заключено концессионное соглашение с партнером проекта — ООО "ПроШкола". Ресурсоснабжающими организациями выполнены работы по выносу сетей энергоснабжения и водоснабжения, предстоит вынос сетей водоотведения.

Также планируется реализовать еще один концессионный проект — строительство школы в жилом микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского района Самары. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение будет готово принять 425 учеников.

Реализуется и проект по строительству новой школы на 1500 мест в Сызрани, на улице Карла Маркса.

Как отметила Наталья Катина, вопросам строительства социальных объектов и впредь будет уделяться приоритетное внимание.