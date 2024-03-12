Тур выходного дня: в марте самарцы смогут прокатиться на тематическом поезде до Нижнего Новгорода и обратно

Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК") приглашает жителей Самарской области отправиться в путешествие по маршруту Самара — Нижний Новгород — Самара в рамках проектов "Яркие выходные в Приволжье" и "Вагон знаний". Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары в пятницу, 22 марта, и прибудет в Нижний Новгород на следующий день, 23 марта. Обратно пассажиры вернутся 24 марта.
Путешественники познакомятся с одним из древнейших и живописных городов Поволжья — Нижним Новгородом, который славится своей богатой историей и невероятными видами. За один день гости смогут прогуляться по территории главной достопримечательности города — Нижегородскому кремлю, посетить государственный художественный музей, увидеть старинную пешеходную улицу Большая Покровская и побывать в месте, где сливаются две великие реки — Волга и Ока.
В рамках экскурсионной программы путешественники смогут посетить старинный город русских мастеров — Городец или фабрику стеклянных елочных украшений, где Новый год можно увидеть в любое время года.Школьники смогут отправиться в путешествие по специально разработанным экскурсионным программам в рамках проекта "Вагон знаний".
"В состав поезда будут включены современные двухэтажные вагоны. В них есть все необходимое для комфортной поездки: кондиционеры, биотуалеты, зарядки для мобильных устройств и многое другое", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.