Женский БК "Самара" в матче премьер-лиги уступил "Енисею"

В понедельник, 11 марта, женский состав БК "Самара" в матче премьер-лиги уступил "Енисею" — 56:71, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Более пяти минут без точных попаданий с игры, несколько "невынужденных" ошибок — и "Самара" уступала к середине стартового периода 2:11. Затем Мэлори Бейтс, Юлия Полуянова и Тайна да Пайшао, казалось, завели "мотор" самарского нападения, сократив разницу до "-2" — но хозяйки вернули себе инициативу, завершив четверть с двузначным заделом, 15:25. Во второй десятиминутке наша команда продолжила ошибаться — и отставание только росло: 25:39 к большому перерыву.

В третьей четверти вроде бы разыгралась Мэлори Бейтс, несколько раз переигравшая оппонентов под чужим кольцом. Но на характере матча это сказалось не сильно: "Енисей" уверенно держал комфортную для себя разницу — 40:60 перед заключительным периодом. Отыграть такое отставание "Самара" не смогла.

56:71 — поражение "Самары".

Следующий матч волжанки проведут 15 марта: на своей площадке "Самара" примет УГМК.