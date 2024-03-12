Самарский Фонд пенсионного и социального страхования объявил о введении дополнительного рабочего дня

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области сообщает о введении в клиентских службах отделения с марта 2024 года дополнительного рабочего дня (каждая последняя суббота месяца). Информация об этом размещена на сайте мэрии Самары.
Как отмечают в учреждении, введение еще одного дня работы в течение месяца позволит улучшить клиентское обслуживание и повысит доступность сервисов СФР. Новый график будет особенно удобен работающим самарцам, поскольку они смогут обратиться в выходной день и получить весь перечень предоставляемых услуг Социального фонда России.
Первым дополнительным днем приема станет 30 марта 2024 года.
Прием посетителей в клиентских службах отделения будет организован по следующему графику: в Самаре и городах Самарской области — с 08:00 до 14:00; в муниципальных образованиях — с 08:00 до 12:00.
Записаться на прием можно на официальном сайте Социального фонда России www.sfr.gov.ru или по телефону "горячей линии" 88001000001.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.