Самарский Фонд пенсионного и социального страхования объявил о введении дополнительного рабочего дня

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области сообщает о введении в клиентских службах отделения с марта 2024 года дополнительного рабочего дня (каждая последняя суббота месяца). Информация об этом размещена на сайте мэрии Самары.

Как отмечают в учреждении, введение еще одного дня работы в течение месяца позволит улучшить клиентское обслуживание и повысит доступность сервисов СФР. Новый график будет особенно удобен работающим самарцам, поскольку они смогут обратиться в выходной день и получить весь перечень предоставляемых услуг Социального фонда России.

Первым дополнительным днем приема станет 30 марта 2024 года.

Прием посетителей в клиентских службах отделения будет организован по следующему графику: в Самаре и городах Самарской области — с 08:00 до 14:00; в муниципальных образованиях — с 08:00 до 12:00.

Записаться на прием можно на официальном сайте Социального фонда России www.sfr.gov.ru или по телефону "горячей линии" 88001000001.