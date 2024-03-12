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Происшествия

В Отрадном молодая женщина погибла при загадочных обстоятельствах

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Отрадном обнаружено тело погибшей при загадочных обстоятельствах 32-летней Татьяны Сапиязовой, сообщает "КП-Самара".

8 марта она пошла с подругами в местный бар отметить Международный женский день. Круг общения у Татьяны был небольшой, но проверенный временем. Ее муж не переживал, когда супруга уходила на встречи с подругами, ведь она всегда была на связи. Однако в тот день домой она так и не вернулась. Тревогу в соцсетях забили на следующий день.

"Татьяна пошла в заведение с тремя подругами. На записях с камеры видеонаблюдения из бара видно, как одна из девушек ударила ее по лицу два раза. После чего та, оставив сумку и верхнюю одежду, держась за висок, ушла в направлении гаражей", - поделились информацией пользователи соцсетей под постом об исчезновении.

В поисках женщины в течение двух дней участвовало более 100 отрадненцев и волонтеров "ЛизаАлерт". К сожалению, живой Татьяну найти не удалось. Ее тело обнаружили в снегу на территории гаражей возле технологического предприятия.

По предварительным данным, Татьяна могла погибнуть из-за сильного переохлаждения. Как она оказалась в гаражах, почему ушла без теплых вещей и почему не вернулась обратно в бар, пока неизвестно. Это предстоит установить правоохранителям.

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