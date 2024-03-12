В Самаре маршрут № 215 продлен до поселка Сухая Самарка

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Для улучшения транспортной доступности Куйбышевского района и, в частности поселка Сухая Самарка, с 12 марта маршрут № 215 продлен до поселка Сухая Самарка. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.