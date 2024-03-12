"Краснознаменные" китайские внедорожники и кроссоверы стали выгоднее на 11%

Лизинговая компания CARCADE объявляет о продлении партнёрской программы финансирования автомобилей премиального бренда HONGQI в рамках официального сотрудничества с официальным дистрибьютором.
HONGQI входит в состав ведущего концерна автомобильной промышленности КНР — FAW Group. На российском рынке официальным дистрибьютором автомобилей HONGQI выступает ООО "ФАВ Восточная Европа". HONGQI (в переводе с китайского языка — "Красное знамя") — единственный в современной автоиндустрии КНР премиальный бренд с многолетней богатой историей и традициями.
Согласно условиям специальной программы, клиенту доступно применение корпоративной скидки 11% при оформлении автомобиля в лизинг на юридическое лицо или ИП. К оформлению предлагается пять моделей бренда HONGQI: E-HS9, H9, HS5, H5, H9. HONGQI H9 — представительский седан, сочетающий в себе элегантность, роскошь и передовые технологии. Дизайн автомобиля разработан под руководством известного британского автомобильного дизайнера. HONGQI E-HS9 — премиальный электрический кроссовер, обладающий энергоемкими аккумуляторными батареями, адаптивным круиз-контролем, мониторингом состояния водителя. Среднеразмерный кроссовер HS5, обладающий высоким уровнем прочности благодаря уникальному строению "каркаса безопасности" автомобиля. HONGQI H5 — седан бизнес-класса с уникальным дизайном. Отказ от использования большого количества хромированных деталей сделал экстерьер более сдержанным и спокойным. HONGQI позиционирует себя как премиальный бренд, отвечающий высоким требованиям потребителя к дизайну экстерьера и интерьера, а также уровню технологий, задействованных при создании автомобиля.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.