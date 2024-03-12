"Краснознаменные" китайские внедорожники и кроссоверы стали выгоднее на 11%

Лизинговая компания CARCADE объявляет о продлении партнёрской программы финансирования автомобилей премиального бренда HONGQI в рамках официального сотрудничества с официальным дистрибьютором.

HONGQI входит в состав ведущего концерна автомобильной промышленности КНР — FAW Group. На российском рынке официальным дистрибьютором автомобилей HONGQI выступает ООО "ФАВ Восточная Европа". HONGQI (в переводе с китайского языка — "Красное знамя") — единственный в современной автоиндустрии КНР премиальный бренд с многолетней богатой историей и традициями.

Согласно условиям специальной программы, клиенту доступно применение корпоративной скидки 11% при оформлении автомобиля в лизинг на юридическое лицо или ИП. К оформлению предлагается пять моделей бренда HONGQI: E-HS9, H9, HS5, H5, H9. HONGQI H9 — представительский седан, сочетающий в себе элегантность, роскошь и передовые технологии. Дизайн автомобиля разработан под руководством известного британского автомобильного дизайнера. HONGQI E-HS9 — премиальный электрический кроссовер, обладающий энергоемкими аккумуляторными батареями, адаптивным круиз-контролем, мониторингом состояния водителя. Среднеразмерный кроссовер HS5, обладающий высоким уровнем прочности благодаря уникальному строению "каркаса безопасности" автомобиля. HONGQI H5 — седан бизнес-класса с уникальным дизайном. Отказ от использования большого количества хромированных деталей сделал экстерьер более сдержанным и спокойным. HONGQI позиционирует себя как премиальный бренд, отвечающий высоким требованиям потребителя к дизайну экстерьера и интерьера, а также уровню технологий, задействованных при создании автомобиля.