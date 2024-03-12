Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели

Каток на площади Славы продолжит работу по просьбам жителей Самары. В связи с погодными условиями, до тех пор, пока в ночное время сохраняются минусовые температуры, принято решение продлить работу локации.

Напомним, этот сезон работы катка — юбилейный. За годы работы каток стал одним из любимых мест для активного отдыха горожан и гостей областной столицы, приобрел статус центральной ледовой площадки Самары.

"Каток на площади Славы одна из самых доступных открытых ледовых площадок в центре города. Комфортные теплые раздевалки, достойное качество льда, за которым следят в ежедневном режиме: заливают, чистят. А по вечерам здесь особенно атмосферно: свет, музыка, и все это под открытым небом. Мы с удовольствием приходим сюда кататься с ребятами", — говорит о продлении сезона катания под открытым небом тренер, бывший член сборной России по синхронному катанию на фигурных коньках Александра Патокина, которая вместе со своими учениками, начинающими фигуристами Самары, часто приходят на этот каток.

Яркая подсветка из светодиодных прожекторов, новогодние декорации, павильоны проката и теплые раздевалки, обустроенные точки питания, музыкальное сопровождение и 2400 кв. м отличного качества льда — все это привлекло на площадку в этом зимнем сезоне более 44 тысяч человек. До закрытия каток будет работать в обычном режиме с 11.00 до 23.00, перерыв на технические работы с 15:00 до 16:00 (выдача коньков с 11.00 до 22.30). Вход со своими коньками — бесплатный.