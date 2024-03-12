Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели

Каток на площади Славы продолжит работу по просьбам жителей Самары. В связи с погодными условиями, до тех пор, пока в ночное время сохраняются минусовые температуры, принято решение продлить работу локации.
Напомним, этот сезон работы катка — юбилейный. За годы работы каток стал одним из любимых мест для активного отдыха горожан и гостей областной столицы, приобрел статус центральной ледовой площадки Самары.
"Каток на площади Славы одна из самых доступных открытых ледовых площадок в центре города. Комфортные теплые раздевалки, достойное качество льда, за которым следят в ежедневном режиме: заливают, чистят. А по вечерам здесь особенно атмосферно: свет, музыка, и все это под открытым небом. Мы с удовольствием приходим сюда кататься с ребятами", — говорит о продлении сезона катания под открытым небом тренер, бывший член сборной России по синхронному катанию на фигурных коньках Александра Патокина, которая вместе со своими учениками, начинающими фигуристами Самары, часто приходят на этот каток.
Яркая подсветка из светодиодных прожекторов, новогодние декорации, павильоны проката и теплые раздевалки, обустроенные точки питания, музыкальное сопровождение и 2400 кв. м отличного качества льда — все это привлекло на площадку в этом зимнем сезоне более 44 тысяч человек. До закрытия каток будет работать в обычном режиме с 11.00 до 23.00, перерыв на технические работы с 15:00 до 16:00 (выдача коньков с 11.00 до 22.30). Вход со своими коньками — бесплатный.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.