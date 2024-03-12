Этнопарк дружбы народов приготовил праздничную программу к Масленице

В воскресенье, 17 марта, в Этнопарке дружбы народов пройдет праздничная программа "Эх, блин, Масленица!" (0+).
Программа масленичных гуляний:
10:00 - 17:00 - мини-экскурсии в национальных подворьях;
11:00 - 17:00 - площадка "Масленичная мастерская" (мастер-классы по изготовлению народных кукол и оберегов);
13:00 - 15:00 - площадка "Потешный городок" (песни, пляски, хороводы, конкурсы, покорение столба);
14:00 - 15:00 - угощение блинами и чаем;
14:00 - 15:00 - масленичное шествие "Масленица плясовая", сжигание чучела и праздничный фейерверк;
15:00 - розыгрыш чудо-блинницы среди всех гостей праздника.
Стоимость входного билета:
- 400 руб. - полный (для детей старше 14 лет);
- 300 руб. - льготный (для детей от 7 до 14 лет, многодетных семей, пенсионеров, граждан старше 60 лет, ветеранов труда, ветеранов боевых действий, инвалидов 3 группы, сопровождающих инвалидов 1 и 2 группы, при предъявлении документа);
- бесплатно - дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы, при предъявлении документа.
Билеты доступны по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф.
Добраться до Этнопарка возможно на автобусах №№ 5Д и 80, на электропоезде до ст. "Парк дружбы народов" (бывш. "Красный Кряжок") и на автомобиле (маршрут в "Волгаре" по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до "Этнопарка дружбы народов").
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.