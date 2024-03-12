Этнопарк дружбы народов приготовил праздничную программу к Масленице

В воскресенье, 17 марта, в Этнопарке дружбы народов пройдет праздничная программа "Эх, блин, Масленица!" (0+).

Программа масленичных гуляний:

10:00 - 17:00 - мини-экскурсии в национальных подворьях;

11:00 - 17:00 - площадка "Масленичная мастерская" (мастер-классы по изготовлению народных кукол и оберегов);

13:00 - 15:00 - площадка "Потешный городок" (песни, пляски, хороводы, конкурсы, покорение столба);

14:00 - 15:00 - угощение блинами и чаем;

14:00 - 15:00 - масленичное шествие "Масленица плясовая", сжигание чучела и праздничный фейерверк;

15:00 - розыгрыш чудо-блинницы среди всех гостей праздника.

Стоимость входного билета:

- 400 руб. - полный (для детей старше 14 лет);

- 300 руб. - льготный (для детей от 7 до 14 лет, многодетных семей, пенсионеров, граждан старше 60 лет, ветеранов труда, ветеранов боевых действий, инвалидов 3 группы, сопровождающих инвалидов 1 и 2 группы, при предъявлении документа);

- бесплатно - дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы, при предъявлении документа.

Билеты доступны по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф.

Добраться до Этнопарка возможно на автобусах №№ 5Д и 80, на электропоезде до ст. "Парк дружбы народов" (бывш. "Красный Кряжок") и на автомобиле (маршрут в "Волгаре" по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до "Этнопарка дружбы народов").