В Самаре мужчина погиб на пожаре в Зубчаниновке

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В понедельник, 11 марта, в 14:42 загорелся гараж на ул. Аэрофлотской, 15 в пос. Зубчаниновка в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.