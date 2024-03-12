При пожаре в Отрадном погиб мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 11 марта, примерно в 15:11, начался пожар на ул. Пушкина, 27 в Отрадном. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.